Какую пенсию получит украинец со средней зарплатой: сумма удивит

В Украине при средней зарплате и 35 годах стажа можно получить пенсию в размере около 6,1 тыс. грн. При этом после назначения такая пенсия не будет индексироваться по общим правилам в течение нескольких лет (вместо этого её будут увеличивать на 100–120 грн в год).

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Об этом говорится в расчетах OBOZ.UA. Украинец с 35 годами стажа и средней зарплатой (речь идет о ситуации, когда человек получал среднюю зарплату на протяжении всей карьеры) может получить пенсию в размере 6 119 грн.

Отметим: формула расчета пенсии в Украине не изменилась. Среднюю зарплату за три предыдущих года (на данный момент это 17 482,87 грн) умножают на стаж в годах, на соотношение собственной зарплаты к средней и на 1%.

Какие пенсии получают украинцы

Средняя пенсия с 1 января по 1 апреля выросла с 6 544,6 до 7 236,49 грн. Это произошло в первую очередь благодаря мартовской индексации, в результате которой пересчитали большинство выплат. Пенсии судей не индексировали, однако их размер также вырос – с 112 388,72 до 114 163,6 грн.

И хотя средняя пенсия сейчас составляет более семи тысяч гривен, выплату до 5000 грн в месяц получают более 4,5 млн пенсионеров (или 45% от общего числа).

Средняя пенсия по инвалидности составляет 6 530,2 грн, в случае потери кормильца – 7 689,16 грн. Судьи же традиционно получают самую высокую пенсию (пожизненное денежное содержание).

Почему Кабмин не индексирует пенсии в полном объеме

Украинцы, которые сейчас выходят на пенсию, получают значительно большие выплаты, чем условно "старые" пенсионеры. Представим, что пенсионер со средней зарплатой и 35 годами стажа вышел на пенсию в 2013 году. Во время реформы 2017 года его пенсию пересчитали. Тогда всем пенсионерам выплаты рассчитали исходя из средней зарплаты по стране в размере 3764,4 грн. Далее ежегодно эту цифру увеличивали при индексации (кроме 2018 года, который прошел без индексации).

Таким образом, украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа в 2017 году после перерасчета получил выплату в размере 1317,5 грн. С того момента его выплату индексировали семь раз. Сейчас в его пенсии учтена зарплатная база в размере 8913,8 грн. И без учета возможных доплат он может рассчитывать на выплату в размере 3119,8 грн. Если этому пенсионеру исполнилось 60 лет в 2013 году, то сейчас ему уже 72 года. Вместе с возрастной доплатой размер пенсии составляет от 3240 грн.

Такой же пенсионер, выходящий на пенсию со средней зарплатой и 35-летним стажем, в этом году будет иметь зарплатную базу в размере 15 057,09 грн. Следовательно, его пенсия составит 5269,9 грн. То есть он гарантированно будет получать больше, чем тот пенсионер, который выполнил те же условия (имел среднюю зарплату и 35 лет стажа), но вышел на пенсию раньше.

И чтобы сократить разрыв в суммах выплат между старыми и новыми пенсионерами, вместо того чтобы повышать меньшие пенсии, решили как минимум несколько лет не индексировать более высокие пенсии.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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