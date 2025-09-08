Гибель военного: как изменили порядок выплаты единовременной денежной помощи

В Украине изменен порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащих Сил безопасности и обороны в период военного положения. Общий размер ЕДП остается без изменений – он составляет 15 миллионов гривен.

Обновление правил объяснили в Министерстве обороны. "Целью изменений является обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников с учетом роста расходов на оборону, вызванных полномасштабной российской агрессией", – объяснили в ведомстве.

Когда будет использоваться новый порядок выплат

Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года.

Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки остаются без изменений.

Что именно меняется

Согласно изменениям, внесенным в соответствующие приказы:

общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений (15 миллионов гривен);

выплата 1/5 части от общего размера ЕДП (3 миллионов гривен) будет осуществляться немедленно ;

; выплата 4/5 от суммы (12 миллионов гривен) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику.

"Это эквивалентно ориентировочно 150 тысячам гривен ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям. Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов", – отметили в МО.

