Безработные украинцы получат по $500: кому дадут деньги

Безработные жители Днепропетровщины, Николаевщины, Херсонщины и Запорожской области могут пройти профессиональные курсы за грантовые средства. На повышение квалификации или получение новых профессиональных навыков они могут получить $500, то есть почти 20 тыс. грн.

Грант для жителей регионов, пострадавших от боевых действий, выделил Датский совет по делам беженцев (DRC). Сообщается, что программа финансируется на средства Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID).

"Цель этой программы - обеспечить изменение или повышение квалификации, чтобы улучшить возможности трудоустройства людей, пострадавших от войны", – объясняют в DRC.

Участие в программе могут принять безработные жители Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей, которые заполнят заявку (когда наберется необходимое количество участников, регистрацию закроют). Приоритет будут предоставлять заявителям из:

Запорожье;

Кривого Рога;

Павлограда;

Михайловской громады (Запорожская область);

Петро-Михайловской громады (Запорожская область);

Апостоловской громады (Днепропетровская область);

Томаковской громады (Днепропетровская область).

Кроме того, преимущество при рассмотрении заявок получат уязвимые категории населения, в частности, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Датский совет согласен оплатить любой избранный заявителем курс. Но есть несколько условий:

выбранная специальность должна быть актуальна на рынке труда его региона;

его региона; организация, которая проводит обучение, должна заключить договор об обучении на средства гранта ;

; обучение должно начаться в мае или июне и завершиться до конца августа 2024;

и 2024; участники представят финансовый отчет с подробным описанием расходов грантовых средств.

При заполнении заявки на грант нужно будет объяснить свою мотивацию, перспективы трудоустройства по завершении курса, а также указать ситуацию в семье и сформулировать желание стать получателем этого гранта. Тем участникам, которые пройдут отбор, сообщат о следующих этапах. А те, кто не будет отобран в этот раз, сможет подать заявку на участие в следующих программах.

Также OBOZ.UA сообщал, что в мае УВКБ ООН будет оказывать денежную помощь жителям Полтавской области, пострадавшим от войны. Для получения помощи необходимо иметь доход менее 5400 грн на человека и соответствовать критериям уязвимости, таким как семьи с детьми, пожилые люди и лица с особыми потребностями.

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