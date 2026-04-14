Пенсия в 4 000 евро в Польше: какую зарплату нужно иметь на самом деле для таких выплат

Чтобы украинцам получать пенсию на уровне 4000 евро в Польше, нужно иметь очень высокий официальный доход – около 38-47 тысяч злотых в месяц в зависимости от пола. Размер выплат формируется из накопленных взносов, возраста выхода на пенсию и индексации, поэтому без долгосрочного планирования достичь такого уровня пенсии крайне сложно.

Об этом пишет издание WP finance. Такая пенсия требует не просто стабильной работы, а очень высоких доходов в течение многих лет.

Пенсионная система в Польше базируется на простом принципе, сколько накопил – столько и получаешь. Размер выплат определяет ZUS (Фонд социального страхования), который делит сумму взносов на прогнозируемую продолжительность жизни после выхода на пенсию.

Прогноз ежегодно обновляет GUS, и именно он определяет, на сколько лет "растянутся" накопленные деньги. То есть:

чем больше взносов – тем больше пенсия;

чем раньше выход на пенсию – тем меньше ежемесячные выплаты;

чем длиннее ожидаемая продолжительность жизни – тем меньше получаешь ежемесячно.

Аналитика показывает, что даже для относительно скромной пенсии нужно иметь стабильный доход. Например, чтобы получать около 4000 злотых в будущем, 40-летнему человеку нужно зарабатывать более 9000 злотых в месяц.

Однако, для женщин эта цифра еще выше – около 11 000 злотых из-за более длинной продолжительности жизни и более низкого пенсионного возраста. Но если говорить о значительно более высокой планке – 4000 евро (примерно 17 000 злотых) требования становятся значительно жестче:

мужчинам нужно зарабатывать около 38 250 злотых брутто в месяц;

женщинам – примерно 46 750 злотых брутто в месяц.

Отмечается, что это уровень дохода, который существенно превышает среднюю зарплату в Польше и доступен только ограниченному количеству специалистов или предпринимателей. Разница в необходимом доходе объясняется сразу несколькими факторами:

женщины выходят на пенсию раньше;

средняя продолжительность жизни у них выше;

соответственно, накопленные средства нужно распределить на более долгий период.

Даже при одинаковых взносах ежемесячная пенсия у женщин будет ниже. Еще один ключевой элемент – индексация накопленных средств, ZUS ежегодно пересматривает суммы на счетах застрахованных лиц.

В 2026 году прогнозируется индексация на уровне 14,2-14,3%, что может существенно повлиять на будущие выплаты. Например, при накоплении 400 000 злотых разница во времени выхода на пенсию может дать +200 злотых ежемесячно, а при 1 млн злотых – более +600 злотых.

То есть даже дата выхода на пенсию может изменить финальный размер выплат. Для украинцев, которые работают в Польше, это сигнал о важности долгосрочного планирования. Рассчитывать только на государственную пенсию может быть недостаточно, особенно если доходы не входят в высокий сегмент.

