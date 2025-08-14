Пенсионеров разрешили "призывать" в "Армию восстановления": какие ограничения и сколько платят
Пенсионеров до 70 лет в Украине разрешили привлекать к общественно полезным работам "Армии восстановления". Такой вариант будет доступен только в прифронтовых регионах. Платить им будут по повышенной ставке, до 16 тыс. грн (без учета налогообложения).
Это окончательное решение? Да, оно вошло в правительственный пакет мер по поддержке прифронтовых территорий. Конкретно об этом решении также сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Главное, что нужно знать
- К социально полезным работам в прифронтовых районах разрешили присоединиться пенсионерам до 70 лет, а также другим незанятым трудоспособным лицам без статуса "безработный".
- Выполнять работы им можно будет только в восьми областях:
- – Днепропетровская;
- – Донецкая;
- – Запорожская;
- – Николаевская;
- – Сумская;
- – Харьковская;
- – Херсонская;
- – Черниговская.
- Для привлечения к работам потребуется добровольное согласие таких лиц и отсутствие у них медицинских противопоказаний.
- Эти правила предусматривают повышенную оплату труда – до двух размеров минимальной заработной платы, т.е. до 16 тыс. грн (стандартная "ставка" в "Армии восстановления" – 1,5 минималки, т.е. 12 тыс. грн.
- Финансирование будет осуществляться из бюджета Фонда социального страхования на случай безработицы, а дополнительные расходы оценивают в 44 млн грн.
Обратите внимание! Сумма оплаты труда в "Армии восстановления" указана без учета уплаты налогов. После нее "на руки" выйдет около 12 320 грн ("двойная" минималка) и 9 240 грн ("полуторная").
Зачем это нужно
- Правительство объясняет необходимость этих изменений критической потребностью в рабочих руках в прифронтовых регионах.
- Зарегистрированных безработных недостаточно для выполнения масштабных работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, поддержкой ВСУ и обеспечением жизнедеятельности населения.
Что такое "Армия восстановления" и что там нужно делать
Проект "Армия восстановления" действует с 1 октября 2022 года. Основной целью программы является привлечение безработных к выполнению общественно важных работ на оплачиваемой основе.
Участники программы выполняют широкий спектр задач. Но, по данным за 2025 год, чаще всего их привлекают к таким работам:
- разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей;
- разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
- социальные услуги в местах сосредоточения ВПЛ и пострадавших в результате боевых действий украинцев;
- вспомогательные работы для нужд ВСУ;
- обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций;
- строительство защитных сооружений и укреплению дамб.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут прекратить выплаты пенсий тем, кто в течение полугода не снимал и не тратил полученные средства лично. А тем, кто получает пенсию по доверенности, придется регулярно подавать новое заявление для продолжения выплат.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!