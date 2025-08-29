Пенсий 4 тыс. судей в Украине хватит на выплаты для 120 тыс. учителей: Гетманцев назвал большую проблему

Украина ежемесячно тратит на пенсионные выплаты 4 тыс. судей 440 млн грн. Такая же сумма тратится на пенсии 120 тыс. пенсионеров среди педагогов и медиков. Это свидетельствует о необходимости реформы действующей пенсионной системы.

Кроме того, судьи и прокуроры раньше выходят на пенсию, а их выплаты индексируются по особой, более выгодной для них формуле. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Пенсионная несправедливость в Украине

Гетманцев назвал украинскую пенсионную систему несправедливой. По его словам, она не соответствует ни конституционным гарантиям справедливости, ни равенства пенсионного обеспечения, поэтому в Украине уже давно назрела пенсионная реформа.

"Если на 4 тысячи судей мы тратим в месяц на пенсии 440 миллионов гривен, то такую же сумму мы тратим аж на 120 тысяч пенсионеров педагогов и медиков. Если обычный человек для того, чтобы выйти на пенсию, должен достичь трудового стажа в 32 года, то судьям надо всего 20 лет на должности, а прокурорам – 15 лет", – пишет нардеп.

Таким образом, прокуроры могут выйти на пенсию уже после 46 лет, судьи – после 55, а остальные украинцы – после 60 лет. Кроме того, это вызывает отток квалифицированных кадров, поскольку на замену специалистам с 15-летним опытом приходят рабочие сразу после обучения.

"Если обычный человек получает пенсию в среднем в 30% от своего заработка, а сейчас даже и меньше этого, то прокурор или судья получает 50-70% от своей заработной платы", – напомнил Даниил Гетманцев.

Кроме того, специальные пенсии индексируются с привязкой к увеличению денежного содержания тех или иных должностных лиц. В то же время "обычные" пенсии пересчитывают по общей формуле, которая нуждается в совершенствовании.

В Украине могут отменить спецпенсии

Законопроект об отмене "клановых" спецпенсий, в частности для прокуроров, судей и госслужащих уже прошел рассмотрение в Комитете соцполитики и рекомендован ко второму чтению в Верховной Раде. Причем пенсии военных и мобилизованных он не затронет.

Кроме того, планируется введение базовой, пенсионной выплаты для всех, кто достиг 65 лет, независимо от трудового стажа, а также запустить добровольную накопительную пенсионную систему как дополнение к солидарной. Система будет работать так:

солидарная пенсия будет зависеть от взносов по ЕСВ (единый социальный взнос);

(единый социальный взнос); накопительная – от личных добровольных взносов, инвестированных в надежные финансовые инструменты.

Ключевая идея – распределять пенсионные средства только в пределах реально собранного ЕСВ за текущий год, чтобы избежать хронического дефицита.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине средний стаж того, кто достигает пенсионного возраста, достигает 33 года и 9 месяцев. Тогда как уже в 2027-м для выхода на пенсию вовремя надо будет иметь не менее 34 лет стажа. Большинство украинцев не смогут выполнить новые требования.

