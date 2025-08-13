Украинцам анонсировали масштабные пенсионные изменения: что нужно знать

В Украине планируют ввести базовую, пенсионную выплату для всех, кто достиг 65 лет, независимо от трудового стажа, а также запустить добровольную накопительную пенсионную систему как дополнение к солидарной. Система будет работать так: солидарная пенсия будет зависеть от взносов по ЕСВ (единый социальный взнос), а накопительная – от личных добровольных взносов, инвестированных в надежные финансовые инструменты.

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в интервью СМИ. Ключевая идея – распределять пенсионные средства только в пределах реально собранного ЕСВ за текущий год, чтобы избежать хронического дефицита.

Одним из центральных нововведений станет базовая государственная выплата всем гражданам, достигшим 65 лет, независимо от их трудового стажа. По словам Улютина, это гарантирует минимальный уровень поддержки даже тем, кто по разным причинамне смог накопить достаточно стажа для выхода на пенсию по действующим правилам.

Минсоцполитики также планирует сделать солидарную систему по-настоящему пропорциональной, в частности размер пенсии напрямую будет зависеть от того, сколько человек официально заработал и уплатил взносов. Дополнительно предполагается запуск накопительной системы – своего рода "второй пенсии". Часть зарплаты будет отчисляться на личный счет, средства будут инвестироваться, а после выхода на пенсию человек сможет получить их единовременно или в виде регулярных выплат.

По словам Улютина, важно найти надежные инструменты инвестирования, чтобы не только сохранить, но и приумножить сбережения украинцев. Возможные варианты – государственные облигации, ценные бумаги стабильных украинских компаний, инвестиции в инфраструктурные проекты. В министерстве уверяют, что накопительная система должна быть добровольной и понятной, чтобы люди осознанно делали отчисления на собственную старость.

Реформа предусматривает и пересмотр специальных пенсий. Их хотят перевести в формат профессиональных, которые будут финансироваться из отдельных источников, а не за счет общей пенсионной системы. При этом пенсионный возраст пока повышать не планируют, но вход в солидарную систему будет возможен только после достижения определенного минимального стажа.

Среди других социальных изменений, идущих в пакете с пенсионной реформой, – обновление правил расчета прожиточного минимума, увеличение выплат при рождении ребенка, введение "единого окна" для переселенцев, новые подходы к помощи людям с инвалидностью и создание "Социального кодекса", который объединит все действующие нормы социальной защиты.

По словам Улютина, причин для внедрения накопительной системы несколько. Во-первых, демографический кризис, ведь количество пенсионеров стремительно растет, тогда как трудоспособное население сокращается. Во-вторых, текущий уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную жизнь, и без дополнительного источника финансирования ситуация будет только ухудшаться. В-третьих, накопительные фонды могут стать мощным внутренним инвестиционным ресурсом, а их внедрение частью евроинтеграционных обязательств Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, если гражданин никогда не работал официально и не имеет минимум 15 лет страхового стажа, пенсия по возрасту ему не назначается. Вместо этого по достижении 65 лет он может получать лишь социальную помощь в размере от 2 361 до 3 028 грн в зависимости от доходов семьи.

