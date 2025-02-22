Пенсии в Украине масштабно проиндексировать с 1 марта: как пересчитают каждую выплату

С 1 марта проиндексируют пенсии для практически всех украинцев на заслуженном отдыхе. В проекте бюджета ПФУ предусмотрена индексации на уровне 10%, при этом по последним подсчетам экспертов она может составить более 11%.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Размер индексации считается по формуле: 50% инфляции за прошлый год + 50% среднего за три года роста зарплат. Закон предоставляет возможность правительству, учитывая возможности бюджета, изменять размер индексации. Но бюджет Пенсионного фонда является дефицитным, как и бюджет страны. Поэтому рассчитывать на то, что индексация будет значительно более 10%, не приходится.

Кроме того, индексация устроена так, что в некоторых случаях ее размер может быть значительно меньше 10%. Например, в прошлом году индексация составила почти 8%. При этом средняя пенсия по стране в преддверии индексации составляла 5 385 грн. Следовательно, если бы все пенсии проиндексировали на 8%, то в среднем бы прибавка составляла 430 грн (и это при условии, если бы повышали все пенсии без исключения). Однако на самом деле средний размер прибавки составил 322 грн. А за четыре месяца прошлого года, учитывая период индексации, средняя пенсия возросла всего лишь на 6,3%.

В проекте бюджета ПФУ предусмотрено, что индексацию проведут на 10%. Хотя с учетом более высокой, чем планировалось, инфляции в 2024-м, по предварительным расчетам OBOZ.UA, индексация может произойти на 11-12%.

Кому повысят пенсии на 100-200 грн. Размер прибавки зависит от того, какая расчетная пенсия у вас есть. Например, если ваш расчетный размер пенсии (не фактическая выплата, а именно то, что посчитано по формуле) составляет меньше минималки (2361 грн), прибавка будет составлять 100-200 грн.

Кому повысят пенсии на 300-400 грн. Прибавку от 300 до 400 грн может получить большинство украинцев. Это те, кто получает от 3000 до 4000 грн расчетной пенсии.

Кому повысят пенсии на 400-500 грн. Такое повышение ожидается для значительного количества украинцев. Это те, у кого расчетный размер пенсии составляет до 5000 грн.

Увеличение от 1000 грн. Значительное повышение (на сумму от 1000 грн) получают те, у кого расчетный размер пенсии больше 10 тыс. грн. Отдельно следует отметить, что все специальные пенсии индексируют по специальным законам. Следовательно те, кто и так получает высокие выплаты, повышения не получат.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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