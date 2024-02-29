В Украине через несколько дней кардинально пересчитают пенсии: в чем особенность и кому увеличат на 1000 грн

В Украине с марта пересчитают почти все пенсии (а это 10 млн уже назначенных выплат). Это уже вторая ежегодная индексация в условиях полномасштабной войны. За счет относительно низкой инфляции в прошлом году ее размер составит всего 8%. О том, как и кому перечислят пенсии и что следует знать о новом механизме, читайте в материале OBOZ.UA.

Как проведут индексацию?

С 1 марта прибавку к пенсии получат 10 млн пенсионеров (всего в стране 10,5 млн пенсионеров). Ее размер будет составлять от 100 до 1500 грн. На 100 грн в основном повысят минимальные выплаты, тогда как полторы тысячи получат те, кто имел высокую зарплату.

Размер прибавки рассчитал Минсоц по формуле: половину инфляции за прошлый год прибавили к половине среднего за три года роста зарплат. По закону правительство имело право повысить пенсии и гораздо больше, по формуле считается всего минимальный размер. Однако вместе с тем во время действия военного положения также право вообще не проводить индексацию. Так что и такое повышение – уже хорошая новость.

Замминистра соцполитики Дарья Марчак в комментарии OBOZ.UA объяснила: ранее (используя данные лета 2023-го) озвучивали прогноз индексации пенсии в размере 13%. Тогда такая оценка базировалась на прогнозах Минэкономики относительно темпов роста зарплат и инфляции. Однако инфляция в прошлом году была на достаточно высоком уровне (5,1%), также за три последних года незначительно выросла и зарплата. Поэтому индексация будет всего на 8%.

В результате перерасчета будут повышать тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. Однако установление лимита (наименьшего размера повышения) в 100 грн, доплаты могут получить украинцы, имеющие небольшой расчетный размер выплаты.

Средний размер повышения, по расчетам Минсоца, составит 322 грн. На 200 грн повышение пенсии получат украинцы, которые сейчас получают расчетный размер выплаты в размере 2500 грн. На 300 грн пенсии повысят тем, кто получает выплату по формуле в размере 3750 грн. На 400 грн. надбавку к пенсии смогут получать те, кто сейчас получит 5000 грн. На 500 грн пенсии получат те, у кого сейчас выплаты в размере 6250 грн. При этом большое повышение пенсий в размере 1000 грн. доступно только для тех, у кого расчетный размер пенсии составляет не менее 12500 грн. А это абсолютное меньшинство украинцев на заслуженном отдыхе.

Достаточно ли этого?

"У нас средняя пенсия выросла на размер, покрывающий размер инфляции", – рассказывает Дарья Марчак. Так, в январе 2022-го в Украине средняя пенсия была на уровне 3991,5 грн, сейчас после мартовской индексации вырастет до 5 717 грн. То есть средняя выплата вырастет на 43,2%. В то время как кумулятивный уровень инфляции за два года составит 31,7%.

И хотя средняя пенсия действительно выросла на уровень, который арифметически покрывает инфляцию, на самом деле пенсии остаются на недопустимо низком уровне. На самом деле в Украине сейчас большинство украинцев получают пенсию, которая значительно меньше средней.

Согласно последнему отчету ПФУ, который есть у OBOZ.UA, в Украине пенсию до 3 тыс. грн получают более 3 млн человек. Еще 2,2 млн украинцев получают до 4 тыс. грн в месяц. В общей сложности около 5,29 млн украинцев получают пенсию до 4 тыс. грн. И это большинство пенсионеров.

В Украине пенсию получают всего 10,51 млн человек. То есть на самом деле средняя пенсия для большинства – сумма, о которой они могут только мечтать. И ситуация ухудшается, потому что все последующие пенсионеры, начиная с 2017 года, имеют самые плохие условия. Следовательно, еще 1,56 млн украинцев получат пенсию в размере от 4 тыс. до 5 тыс. грн. А с учетом предыдущих групп, 6,85 млн. из 10,51 млн. получат пенсию до 5 тыс. грн.

Следует ли изменять формулу?

Экс-министр соцполитики Андрей Рева, являющийся одним из авторов действующей индексации, уверен: действующая индексация утверждена, в том числе, и с МВФ. Если ее попытаются изменить, то далеко не факт, что новый механизм вообще удастся утвердить. Дело в том, что действующий меморандум предусматривает, что украинские власти отказываются от дополнительных, непредвиденных законом выплат.

Кроме того, как рассказывают OBOZ.UA собеседники в правительстве, сейчас, когда "дыра" в бюджете, которую нужно покрывать для удовлетворения потребностей армии, достигает 40 млрд грн, внедрять какие-либо инициативы по повышению выплат крайне сложно. В США представители Республиканской партии в законодательной власти отдельно настаивают, чтобы средства налогоплательщиков в США не направлялись на выплату пенсии.

Сейчас проблем с выплатами пенсий нет. И это, в первую очередь, заслуга военных. Они получают высокую белую зарплату, уплачивают с нее социальные взносы, которые и попадают в Пенсионный фонд и распределяются между пенсионерами. Однако после окончания войны и демобилизации ПФУ ждут сложные годы. Возможно, вопрос будет стоять не о том, как увеличить пенсии, а о том, как без задержек платить уже назначенные выплаты.