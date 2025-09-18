Пенсии в Украине хотят пересчитывать по-новому: изменения понравятся не всем

В Украине планируют унифицировать подход к ежегодному повышению всех пенсий – исключительно через механизм индексации. Это станет еще одним ударом по "спецпенсионерам", который получают гораздо более высокие выплаты, чем рядовые граждане.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Если предложенный документ примет Верховная Рада, пенсии перестанут пересчитывать с привязкой к зарплате работающих работников прокуротуры.

Что предлагают изменить

Одобренный правительством законопроект предлагает усовершенствовать механизм индексации пенсий, обеспечив единый подход к их перерасчету. В первую очередь это коснется пенсионеров, которые получают выплаты по "специальным" законам. Что именно предлагается:

индексировать спецпенсии на общих условиях – то есть, независимо от изменения заработной платы или денежного обеспечения на должности, на которой работал пенсионер;

пересмотреть механизм проведения перерасчетов пенсий – сделать его действенным и предсказуемым для военнослужащих, а также тех, кто принимают участие в боевых действиях и после увольнения со службы;

установить размер пенсии до выплаты после проведения долгов по ней на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других решений и постановлений – после проведения отчисления из пенсии ее размер до выплаты не может быть меньше размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (наразі 2361 грн).

Рада бьет по космическим пенсиям прокуроров

Ранее в украинском парламенте приняли за основу законопроект, позволяющий пересмотреть принципы начисления пенсии работникам прокуратуры. В частности, народные депутаты предлагают:

назначать прокурорам пенсию за выслугу лет только после их увольнения из органов прокуратуры;

предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения;

законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине целый ряд работающих прокуроров получают пенсии, размер которых за год составляет более миллиона гривен. Эти выплаты правоохранители получают благодаря решению судов. При этом большинство из них начали получать выплаты в возрасте 42-45 лет.

