В Украине работающие прокуроры получили пересчитанные пенсии: как через суд добились огромных выплат

В Украине целый ряд работающих прокуроров получают пенсии, размер которых за год составляет более миллиона гривен. Эти выплаты правоохранители получают благодаря решению судов. При этом большинство из них начали получать выплаты в возрасте 42-45 лет.

OBOZ.UA ознакомился с сотнями деклараций действующих работников прокуратуры. Десятки из них указали доход от ПФУ за прошлый год более чем на 1 млн грн. Речь идет только о тех прокурорах, которые продолжают работать. В частности:

Игорь Сидоренко, заместитель руководителя Сумской областной прокуратуры, начал получать пенсию с 2023-го. Тогда правоохранителю было 45 лет. За прошлый год он задекларировал выплату от ПФУ в размере 1,2 млн грн (101,5 тыс. грн в месяц). В то же время зарплата прокурора составляла 1,6 млн грн. Он также добился такой пенсии в суде.

Начальник Змиевского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области Валерий Лялюк за прошлый год получил 1,1 млн грн пенсии (94,2 тыс. грн в месяц). Эта сумма близка к размеру ежемесячной зарплаты Валерия Михайловича. Кстати, сын прокурора Евгений также работает в Харьковской областной прокуратуре – за прошлый год его зарплата составила 802 тыс. грн. Это меньше пенсии Валерия Лялюка. Прокурор получает выплаты от ПФУ еще с июня 2010-го (на тот момент прокурору было всего 42 года). При том, его пенсия составляет 90% от суммы ежемесячной заработной платы.

Первый заместитель руководителя Харьковской областной прокуратуры Владимир Лымарь за прошлый год задекларировал среднемесячную пенсию в размере 93,7 тыс. грн. Выплату ему назначили в 2017-м, когда прокурору было всего 40 лет. В свой стаж он через суд зачислил 2 года и почти 3 месяца обучения в Национальной юридической академии им.

И это лишь несколько из десятков действующих прокуроров, которые ежегодно получают более миллиона гривен выплат от ПФУ. При этом прокурор с самой большой пенсией – Андрей Саханов – уже не работает. Ранее он занимал одну из должностей в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре (был военным прокурором), но уже 15 лет получает пенсию. Украинские прокуроры – привилегированная категория с особыми правами. Поэтому пенсию Саханов начал получать с 40 лет. А его ежемесячная выплата от ПФУ составляет 251,7 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026-го ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

