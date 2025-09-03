Пенсии украинцев могут задерживать: какие причины и куда обращаться

Задержки пенсий в Украине чаще всего связаны с техническими вопросами, банковскими картами или непрохождением идентификации, особенно у ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Для получения выплат следует проверить карточку, пройти идентификацию и обратиться в Пенсионный фонд или банк при необходимости.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Чаще всего проблемы возникают у внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), эти пенсионеры обязаны подтвердить свою личность и пройти процедуру идентификации.

Если этого не сделано вовремя, начисление пенсии может временно приостанавливаться. Процедуру идентификации можно пройти не только в отделении банка, но и дистанционно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или во время видеосвязи со специалистом. Пенсионеры, которые находятся за рубежом, могут обращаться в украинские дипломатические представительства для подтверждения личности.

Кроме того, задержки иногда связаны с банковскими карточками. Если срок действия карты закончился, средства на счет все равно поступают, но получить их можно только после заказа новой карты или обращения в банк с паспортом. Пенсионный фонд отмечает, что все необходимые документы для финансирования сформированы, а система работает без перебоев.

Что делать, если пенсию задерживают

проверить банковскую карту – срок действия указан на пластике или в онлайн-кабинете;

– срок действия указан на пластике или в онлайн-кабинете; обратиться в банк для перевыпуска карты, если она просрочена;

для перевыпуска карты, если она просрочена; проверить прохождение идентификации в случае ВПЛ;

в случае ВПЛ; связаться с Пенсионным фондом или органами соцзащиты, если выплата не поступает, даже после проверки карты и идентификации.

Когда приостанавливают выплату пенсии

Выплату пенсии могут приостановить по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда. Основные основания:

предоставление недостоверных сведений в документах;

постоянное проживание за границей без соответствующего разрешения;

заявление пенсионера о временном прекращении выплат;

смерть пенсионера или объявление его умершим;

неполучение пенсии в течение 6 месяцев;

непрохождение физической идентификации в установленных случаях;

другие основания, предусмотренные законом (например, окончание срока обучения детей, трудоустройство на должности, дающей право на пенсию за выслугу лет).

Как возобновить пенсию

Возобновление выплаты осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств. Пенсионеру необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с документами, удостоверяющими личность, и подать соответствующее заявление.

Граждане, находящиеся за рубежом, могут отправлять заявление и необходимые документы по почте в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения. Важно, что в случае выявления недостоверных данных в документах, на основании которых осуществлялась выплата пенсии, размер и основания для ее начисления пересматриваются без учета таких данных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине минимальная пенсия в 2026-м согласно обновленному прогнозу вырастет с 2361 до 2595 грн. Вместе с тем максимальная пенсия увеличится на 2340 грн.

