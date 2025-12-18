Пенсии украинцам проиндексируют: каким будет новый размер

В Украине для большинства пенсионеров мартовская индексация в 2026-м может стать едва ли не единственным существенным перерасчетом выплаты. Сейчас спрогнозировать возможный размер индексации трудно. Однако по предварительным расчетам OBOZ.UA, индексация может быть на уровне от 14,6% до 15,4%.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В правительстве не спешат с прогнозами по индексации (и не зря). Однако уже сейчас можно примерно рассчитать, на какое повышение стоит рассчитывать. Итак, Национальный банк прогнозирует инфляцию в 2025-м на уровне 9,2%. Динамика заработных плат, учитывая прогноз НБУ, за последние три года может составить около 20%.

Таким образом, уровень индексации может быть 14,6%. Предыдущие расчеты OBOZ.UA предусматривали индексацию в 15,4%. Те оценки были сделаны, учитывая предыдущие прогнозы по динамике инфляции и роста зарплат. При этом стоит отметить, что точная цифра будет известна только в феврале 2026-го, ведь именно тогда появятся статистические данные. Пока можно говорить, что примерный уровень индексации в следующем году может быть на уровне от 14,6% до 15,4%.

Повышают "голый" размер пенсии. Например, вам исполнилось 65 лет и вы имеете полный стаж. Размер вашей пенсии в следующем году должен быть не менее 40% от минималки – 3 458,8 грн (с учетом ее пересмотра). Предположим, что при этом ваша пенсия, рассчитанная по формуле, составляет 3 250 грн. На 14,6% повысят не полный размер пенсии, а только ту ее часть, которая посчитана по формуле. Следовательно, выплату вам увеличат до 3 724,5 грн.

Отметим, вместе с тем минимальная пенсия увеличится всего лишь на 234 грн: с 2 361 до 2 595 грн. Бюджетом также предусмотрена традиционная мартовская индексация пенсий.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с января 2026-го минимальная пенсия вырастет на 234 грн – до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия повысится на 2,3 тыс. грн – до 25 950 грн. Кроме того, в следующем году, в марте, проведут индексацию пенсий (примерно на 15%).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!