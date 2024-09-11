Пенсии по инвалидности: можно ли получить выплату без страхового стажа

Пенсия по инвалидности в Украине обычно назначается при наличии страхового стажа. Однако для военнослужащих, получивших инвалидность во время службы, она может быть назначена без стажа.

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OBOZ.UA выяснил, какие условия назначения пенсии и кто может получить ее без стажа. Выплата назначается в случаях, когда лицо частично или полностью теряет способность работать из-за физических или психических нарушений.

По украинскому законодательству для назначения пенсии по инвалидности обычно требуется наличие страхового стажа. Продолжительность стажа зависит от возраста на момент установления инвалидности и группы инвалидности. По состоянию на 2024 год установлены следующие требования к стажу:

Для лиц с инвалидностью I и II группы :

: требуемый стаж варьируется от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность;

младшие лица нуждаются в меньшем стаже, тогда как старшие должны иметь больше лет стажа для получения пенсии.

Для лиц с инвалидностью III группы :

: для этой категории, а также для лиц, лишившихся кормильца, необходимый стаж составляет от 1 до 14 лет;

продолжительность стажа также зависит от возраста к моменту установления инвалидности или смерти кормильца.

Есть отдельная категория лиц, которым могут назначить пенсию по инвалидности без наличия страхового стажа. Это касается тех, кто получил инвалидность при прохождении срочной военной службы. В таких случаях пенсия назначается вне зависимости от наличия или отсутствия стажа. Эта норма защищает пострадавших во время службы военнослужащих и обеспечивает им социальную защиту в случае потери трудоспособности.

Процедура назначения пенсии по инвалидности

Чтобы получить пенсию по инвалидности, гражданину необходимо пройти процедуру. Прежде всего, лицо должно обратиться в медицинское учреждение для получения направления на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Эта комиссия определяет степень потери трудоспособности и назначает группу инвалидности. К документам, которые необходимо подать на МСЭК, относятся:

паспорт и идентификационный код;

медицинская карта пациента;

справка от профильных врачей о состоянии здоровья;

трудовая книжка (при наличии);

копия истории болезни с подтверждением диагноза.

Комиссия не только определяет группу инвалидности, но может дать рекомендации по видам трудовой деятельности, которой лицо может заниматься при наличии инвалидности. МСЭК также определяет причинно-следственные связи между инвалидностью и профессиональной деятельностью, несчастными случаями или болезнями, в том числе возникшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС или политических репрессий.

Порядок установления инвалидности и социальной помощи

Инвалидность в Украине может быть результатом как врожденных пороков, так и хронических заболеваний или травм. В частности, часто инвалидность связана с несчастными случаями на рабочем месте, профессиональными болезнями (например, последствиями работы с опасными материалами), а также тяжелыми ранениями, полученными во время войны.

Как отмечает адвокат Роман Сулик, для установления инвалидности необходимо подтвердить потерю трудоспособности вследствие физических или психических нарушений, существенно ограничивающих жизнедеятельность личности. Установление инвалидности позволяет получить не только пенсию, но и другие виды социальной помощи, в том числе помощь на лечение или приобретение специальных средств для передвижения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подготовили пенсионную реформу, пока ее не реализовали, однако детали уже разработаны. В результате проведения реформы пенсия будет состоять из двух частей, одна из которых будет зависеть от заработанных баллов. Баллы подсчитают в зависимости от стажа и зарплаты.

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