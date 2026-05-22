Партнер Миндича стал земельным магнатом: во время войны активно скупал участки под Буковелем

Бизнес-партнер Тимура Миндича и бывший топ-менеджер оборонной компании Fire Point Игорь Хмелев годами активно скупал землю и комплексы отдыха возле Буковеля. По оценкам, только земельные участки могли стоить около 4,5 млн долларов.

Об этом сообщает Bihus.Info. Отмечается:

Скупать землю Хмелев начал с 2022 года.

Его внимание привлекли участки в селе Яблуница, что вблизи курорта Буковель.

Покупал землю Хмелев сначала самостоятельно, а затем – через свою компанию "Эвентус Менеджмент".

По словам расследователей, до января 2026 года компания оформила на себя 24 участка общей площадью около 9 га.

"Земля, по актуальным ценам, могла бы стоить около 4,5 млн долларов. Происхождение которых, учитывая фигурирование участников в материалах "Мидаса", вызывает немало вопросов", – акцентируется в материале.

При этом подчеркивается: Хмелев покупал не "голую" землю. В частности, на приобретенных участках находились работающие бизнесы:

ресторан;

отель;

глемпинг.

Кроме того, отмечается, недавно "там построили еще один гостиничный комплекс".

Кто такой Игорь Хмелев

Сам же Хмелев, напомнили расследователи, был менеджером в структурах семьи нардепа от группы "За будущее" и партнера Миндича Игоря Палицы. Кроме того, отмечается, имя Хмелева "упоминается на записях, сделанных детективами НАБУ в рамках операции "Мидас".

"В частности, участники масштабной коррупционной схемы обсуждали Хмелева в контексте его работы на компанию Fire Point, возможная причастность Миндича к которой была также зафиксирована на записях. В дальнейшем работу Хмелева на Fire Point публично подтвердил и ее официальный владелец Денис Штилерман, который также упоминал, что именно он и познакомил его с Миндичем", – говорится в материале.

В настоящее время, по данным журналистов, Хмелев находится за границей. По имеющейся информации, он выехал в ноябре 2025-го – в день обысков, проведенных у Миндича.

"В следующие несколько недель бизнесмен начал активно выходить из почти всех структур, в которых фигурировал. Вышел Хмелев и из числа владельцев "Эвентус Менеджмента"... Но журналисты предполагают, что несмотря на изменения де-юре, де-факто могло ничего не измениться, ведь руководить компанией осталась менеджер Хмелева", – резюмируется в материале.

