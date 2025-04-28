Папа Римский Франциск перед смертью пожертвовал все свои деньги детской тюрьме – The Economist

Папа Римский Франциск незадолго до своей смерти пожертвовал почти все оставшиеся у него деньги тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Он передал около 200 000 евро (225 000 долларов), чтобы выплатить ипотеку за макаронную фабрику, которая работает при тюрьме.

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Об этом заявило The Economist. Издание обратило внимание на некоторые моменты из жизни Хорхе Марио Бергольо и распоряжения в его завещании.

В частности, Франциск захотел, чтобы его похоронили в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. "Как можно дальше от Ватикана, насколько это было возможно с точки зрения приличия", – отметили журналисты.

Поэтому похоронный кортеж должен был преодолеть шесть километров по улицам, заполненным аплодирующими толпами. Когда публичная официальная церемония прощания завершилась и президенты и премьер-министры спешили на свои обратные рейсы, самые бедные жители Рима ждали, чтобы встретить прибытие тела Франциска, помещенного в простой деревянный гроб.

Санта-Мария-Маджоре находится в нескольких сотнях метров от главного железнодорожного вокзала, в части Рима, усеянной дешевыми отелями. Это окраина района, который начинает облагораживаться, но в котором все еще высока доля иммигрантов.

"Он избегал мирских атрибутов папства. Он отказался переезжать в Апостольский дворец, предпочтя вместо этого жить в двухкомнатном номере в гостевом доме Ватикана. Его никогда не видели в традиционных блестящих красных папских тапочках, любимых его предшественником, папой Бенедиктом XVI, и он предпочитал носить (и быть похороненным в) неуклюжих, потертых, черных ботинках с ортопедическими стельками", – рассказали в The Economist.

Авторы публикации считают, что сквозь жизнь и уход Папы можно отследить послание о том, что "истинное место его церкви – на обочине общества". Кроме того, покойный понтифик воплощал веру, которая не исключает сомнения и неопределенности. Возможно, его самый известный комментарий, это ответ на вопрос о ЛГБТ: "Если человек гей, ищет Бога и имеет добрую волю, кто я такой, чтобы судить?"

Теперь перед кардиналами, которые соберутся примерно через неделю в Сикстинской капелле на конклав, стоит выбор, "избрать ли человека, готового глубже изучить области, которые Франциск открыл для изучения, или вернуться к более привычному католицизму тех, кто был до него".

Как писал OBOZ.UA:

– Папа Римский Франциск, первый иезуитский понтифик и первый глава Католической церкви из Латинской Америки, умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет.

– Чтобы почтить его память, на площади Святого Петра 26 апреля собрались около 250 тысяч человек.

– О том, как выбирают следующего Папу, читайте в нашем материале по ссылке.

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