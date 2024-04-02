Осторожно – мошенники: украинцев предупредили о новых схемах с выплатами
В Украине в последнее время участились попытки мошеннических действий, замаскированных под денежную помощь от международных доноров. В частности, мошенники распространяют фейковые ссылки на регистрацию на денежную помощь от Международной организации по миграции ООН.
МОМ отмечает, что никогда не использует гугл-формы для сбора каких-либо персональных данных для предоставления многоцелевой денежной помощи. Об этом говорится на странице организации в Facebook.
Как не стать жертвой аферистов?
Не следует вводить данные платежной карты на незнакомых и подозрительных вебсайтах и переходить по ссылкам из ненадежных источников. В частности, никогда не предоставляйте такую информацию:
- трехзначный номер с обратной стороны карты (CVV/CVC-код);
- пин-код карты;
- логин и пароль для интернет-банкинга;
- коды (одноразовые пароли) банка и мобильных операторов.
В случае дополнительных вопросов, можете позвонить на горячую линию (с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00) по номерам :
- 0 800 215 510 (бесплатно для всех операторов);
- (095) 106-55-55 (бесплатно для Vodafone);
- (096) 106-55-55 (бесплатно для Kyivstar).
Также можно написать по электронной почте: [email protected]. О случаях мошенничества следует сообщать об этом на сайте Киберполиции.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, неизвестные создали фейковый телеграмм-канал об отключении электроэнергии, на котором от имени "Укрэнерго" распространяют не соответствующую действительности информацию. Для "закоса" под компанию они используют ее логотип.
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