"Остались с ребенком без денег": мошенники украли с карты клиентки ПриватБанка значительную сумму

Клиентка ПриватБанка рассказала, что мошенники получили доступ к ее карте и расплатились деньгами с нее в одном из супермаркетов. Женщина хочет получить от банка свои деньги назад, однако там говорят, что возмещать убытки должен получатель средств.

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Как рассказала клиентка банка под ником "Олена Біловол", в настоящее время она находится за границей. Оплата же из ее карты прошла в Киеве. Украдено было 10 300 грн.

"На телефон пришло уведомление об оплате товара в магазине в Киеве в сумме 10 300 грн. Физически нахожусь в другой стране. Карточку сразу заблокировали с остатком средств. Восстановить можно только при собственном присутствии. Остались с ребенком без денег", – говорится в жалобе.

После того, как кража денег была обнаружена, клиентка подала заявку на мошенничество. Однако в учреждении, по ее словам, ответили, что "эта операция осуществлена в сети другого банка".

"Разбирательство до 120 дней. Но почитав отзывы на любых сайтах мошенничества, средства не возвращают", – сетует клиентка.

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке отреагировали на жалобу своей клиентки. Там посоветовали ей "обратиться к получателю средств и запросить возврат" денег.

"В случае, если получатель откажет по вашей просьбе, то с нашей стороны будет открыт спор. Действительно, он будет рассматриваться в срок до 120 дней. Эти сроки строго установлены платежной системой, чтобы у всех сторон обжалования было время собрать нужные документы", – говорится в ответе.

Мошенники выманили у украинцев огромную сумму

В свою очередь глава Минцифры Михаил Федоров ранее рассказал, что в 2022 году мошенники выманили у украинцев через интернет 481 млн грн. При этом он подчеркнул: очень часто люди сами передают мошенникам данные своих карт.

"Ежегодно тысячи украинцев становятся жертвами мошенников при расчетах платежной картой или в интернете. Самым популярным методом обмануть украинцев остается социальная инженерия: аферисты пользуются тревогой и стрессом людей и разведывают у них пароли или данные карты", – рассказал министр.

Как защититься от мошенников

Прежде всего, следует помнить: свои данные нужно хранить в секрете и никому их не передавать. Речь, в частности, идет о:

трехзначном номере на обороте карты;

пин-коде карты;

кодах банков и мобильных операторов;

паролях к интернет-банкингам, е-почте, соцсетям, учетным записям Gmail|iCloud, Apple ID.

Также следует защитить финансовый номер телефона. Это можно сделать:

онлайн – зарегистрировав свою SIM-карту в мобильном приложении или на сайте мобильного оператора;

офлайн – в отделении оператора. С собой нужно иметь паспорт (можно в Дії), ИНН, SIM-карту.

"Если SIM-карта привязана к паспорту, злоумышленники не смогут украсть номер телефона и получить доступ к банковским картам", – объясняют эксперты Дії.

Кроме того, нужно обезопасить процесс покупок в интернете. Для этого следует:

делать покупки только на проверенных сайтах;

выбирать наложенный платеж;

создать отдельную виртуальную карту для покупок в интернете;

не переходить в мессенджеры при покупке/продаже на платформах торговых площадок;

сообщать только 16-значный номер карты (размещенный на ее лицевой стороне) – "этой информации достаточно, чтобы получить оплату за товар";

не переходить по ссылкам от незнакомцев;

не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых сайтах.

Как сообщал OBOZREVATEL,также мошенники придумали очередной способ выманивать деньги у украинцев. Под предлогом якобы начисления выплаты от ООН они узнают у людей реквизиты их банковских карт, а потом воруют оттуда средства. Жительница Тернополя так потеряла 100 тыс. грн.

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