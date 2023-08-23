"Остались с ребенком без денег": мошенники украли с карты клиентки ПриватБанка значительную сумму
Клиентка ПриватБанка рассказала, что мошенники получили доступ к ее карте и расплатились деньгами с нее в одном из супермаркетов. Женщина хочет получить от банка свои деньги назад, однако там говорят, что возмещать убытки должен получатель средств.
Как рассказала клиентка банка под ником "Олена Біловол", в настоящее время она находится за границей. Оплата же из ее карты прошла в Киеве. Украдено было 10 300 грн.
"На телефон пришло уведомление об оплате товара в магазине в Киеве в сумме 10 300 грн. Физически нахожусь в другой стране. Карточку сразу заблокировали с остатком средств. Восстановить можно только при собственном присутствии. Остались с ребенком без денег", – говорится в жалобе.
После того, как кража денег была обнаружена, клиентка подала заявку на мошенничество. Однако в учреждении, по ее словам, ответили, что "эта операция осуществлена в сети другого банка".
"Разбирательство до 120 дней. Но почитав отзывы на любых сайтах мошенничества, средства не возвращают", – сетует клиентка.
Что говорят в ПриватБанке
В ПриватБанке отреагировали на жалобу своей клиентки. Там посоветовали ей "обратиться к получателю средств и запросить возврат" денег.
"В случае, если получатель откажет по вашей просьбе, то с нашей стороны будет открыт спор. Действительно, он будет рассматриваться в срок до 120 дней. Эти сроки строго установлены платежной системой, чтобы у всех сторон обжалования было время собрать нужные документы", – говорится в ответе.
Мошенники выманили у украинцев огромную сумму
В свою очередь глава Минцифры Михаил Федоров ранее рассказал, что в 2022 году мошенники выманили у украинцев через интернет 481 млн грн. При этом он подчеркнул: очень часто люди сами передают мошенникам данные своих карт.
"Ежегодно тысячи украинцев становятся жертвами мошенников при расчетах платежной картой или в интернете. Самым популярным методом обмануть украинцев остается социальная инженерия: аферисты пользуются тревогой и стрессом людей и разведывают у них пароли или данные карты", – рассказал министр.
Как защититься от мошенников
Прежде всего, следует помнить: свои данные нужно хранить в секрете и никому их не передавать. Речь, в частности, идет о:
- трехзначном номере на обороте карты;
- пин-коде карты;
- кодах банков и мобильных операторов;
- паролях к интернет-банкингам, е-почте, соцсетям, учетным записям Gmail|iCloud, Apple ID.
Также следует защитить финансовый номер телефона. Это можно сделать:
- онлайн – зарегистрировав свою SIM-карту в мобильном приложении или на сайте мобильного оператора;
- офлайн – в отделении оператора. С собой нужно иметь паспорт (можно в Дії), ИНН, SIM-карту.
"Если SIM-карта привязана к паспорту, злоумышленники не смогут украсть номер телефона и получить доступ к банковским картам", – объясняют эксперты Дії.
Кроме того, нужно обезопасить процесс покупок в интернете. Для этого следует:
- делать покупки только на проверенных сайтах;
- выбирать наложенный платеж;
- создать отдельную виртуальную карту для покупок в интернете;
- не переходить в мессенджеры при покупке/продаже на платформах торговых площадок;
- сообщать только 16-значный номер карты (размещенный на ее лицевой стороне) – "этой информации достаточно, чтобы получить оплату за товар";
- не переходить по ссылкам от незнакомцев;
- не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых сайтах.
Как сообщал OBOZREVATEL,также мошенники придумали очередной способ выманивать деньги у украинцев. Под предлогом якобы начисления выплаты от ООН они узнают у людей реквизиты их банковских карт, а потом воруют оттуда средства. Жительница Тернополя так потеряла 100 тыс. грн.
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