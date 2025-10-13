Ошибки в документах могут уменьшить пенсию: украинцам рассказали, как это предотвратить

Ошибки в стаже или справках о зарплате могут существенно уменьшить пенсию украинцев. Чтобы этого избежать, следует проверять все документы при расчете и требуйте полную информацию о вашем трудовом стаже и заработке в Пенсионном фонде (ПФУ).

Об этом сообщает пенсионный эксперт Сергей Коробкин. Ошибки в пенсионных документах – одна из главных причин, по которым украинцы недополучают часть своих законных выплат .

Неточности в трудовом стаже, справках о зарплате или неправильно внесенные данные в систему Пенсионного фонда могут существенно уменьшить размер пенсии. Часто люди узнают об этом уже после ее назначения, когда изменить что-то гораздо сложнее.

Чтобы избежать таких ситуаций, важно внимательно проверять все документы еще до подачи заявления на пенсию или во время ее перерасчета. Прежде всего стоит получить полную распечатку расчета пенсии – не одну-две страницы, а весь документ, в котором указаны все периоды стажа, заработка и коэффициенты, из которых исчисляется выплата. Если распечатка напечатана мелким или нечетким шрифтом – требуйте качественный экземпляр, ведь это ваш официальный документ.

Также нужно убедиться, что в расписке-уведомлении к заявлению о назначении или перерасчете пенсии указано не только количество справок о зарплате, но и их реквизиты – даты формирования и номера. Без этих данных будет сложно доказать факт подачи документов в суде, если возникнут споры относительно периода работы или заработка до 2000 года.

В случае, если пенсию начислили без учета зарплаты до июля 2000 года, требуйте распечатку, где четко видно, были ли эти данные учтены. Проверьте, правильно ли указан ваш трудовой стаж за этот период и включены ли справки, выданные архивом. Если архив выдал документ, а Пенсионный фонд его не принимает, нужно требовать акт проверки справки и обратиться повторно – сначала в архив, а затем с жалобой в Главное управление ПФУ или Министерство социальной политики.

Еще одна распространенная ситуация – когда человеку не предлагают самый выгодный вариант пенсии. В таком случае стоит письменно зафиксировать на заявлении, что расчет осуществлен с учетом наиболее выгодного варианта. Это защитит ваши интересы в будущем и поможет вернуть недополученные средства через суд, если будет обнаружена ошибка.

Если вам отказывают в повышении пенсии, не стоит спорить на словах – требуйте письменный ответ. Часто после этого работники Пенсионного фонда меняют позицию или внимательнее проверяют расчет. То же касается случаев, когда ответ на обращение неполный: в такой ситуации необходимо повторно подать заявление с требованием предоставить разъяснения на все пункты.

В случае грубых нарушений или нежелания работников ПФУ принимать документы или заявления, можно обжаловать их действия. Для этого обращайтесь:

в Главное управление Пенсионного фонда Украины (01601, г. Киев, ул. Бастионная, 9, [email protected], тел. 0 800 503 753 753);

(01601, г. Киев, ул. Бастионная, 9, [email protected], тел. 0 800 503 753 753); или в Министерство социальной политики (01601, г. Киев, ул. Эспланадная, 8/10, [email protected], тел. 15-47, 044 289-86-22).

