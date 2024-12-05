Обязательно ли украинцам тратить всю "тысячу Зеленского" за раз: объяснение "Укрпочты"

Выплата "тысячи Зеленского" через "Укрпочту" осуществляется в формате талонов, которые можно использовать по частям, минимальная сумма расхода за один талон - 200 гривен. Программа позволяет распределить денежные средства на несколько покупок или платежей в течение трех месяцев.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в контакт-центре "Укрпочты". Эти средства не выдаются наличными или перечислением на банковскую карту, а реализуются в виде талонов. Талоны можно использовать по частям, что позволяет распределить выплату на несколько платежей или покупок.

Как работает система талонов

Выплата в 1000 гривен через "Укрпочту" оформляется в виде талонов, максимальное количество которых не может превышать три штуки, каждый из которых можно использовать на что угодно, предусмотренное программой. При этом минимальная сумма одного талона составляет 200 гривен. Например:

один талон можно потратить на оплату коммунальных услуг;

другой – для приобретения лекарств, бытовой химии или печатных изданий;

третий талон можно использовать для пополнения мобильного счета, оформления подписки на газеты или благотворительного взноса в поддержку ВСУ.

Талоны не ограничивают выбор среди предусмотренных программой расходов, но вся сумма 1000 гривен должна быть использована в пределах трех платежей. Если сумма покупки меньше номинала талона, остаток не возвращается, поэтому важно планировать расходы в соответствии с минимальной суммой в 200 гривен.

На что можно потратить выплату

Список услуг и товаров, на которые можно использовать выплату, достаточно широк. А именно:

оплата коммунальных услуг;

приобретение лекарств, имеющихся в перечне "Укрпочты";

пополнение счетов мобильной связи;

оформление подписки на периодические издания;

приобретение печатной корреспонденции или других товаров, которые предлагает "Укрпочта";

благотворительные взносы, например, в поддержку ВСУ.

Как получить выплату

Выплата доступна только лицам, получающим пенсии или социальные выплаты через "Укрпочту". Чтобы воспользоваться программой:

во время выплатного периода ( с 4 по 25 число месяца ) необходимо посетить отделение Укрпочты;

) необходимо посетить отделение Укрпочты; проверить свою фамилию в списках, которые посылаются по почте государственными органами, а именно Пенсионным фондом Украины (ПФУ);

если вы в списке, средства автоматически становятся доступными для использования в виде талонов.

Для получения информации о перечисленных средствах или товарах, доступных в отделениях, можно позвонить по телефону горячей линии Укрпочты: 0800 305 45 (нажав кнопку 7).

Что делать, если остался неиспользованный талон

Все неиспользованные средства в виде талонов должны быть израсходованы до истечения трехмесячного периода программы. По истечении этого срока неиспользованные суммы возвращаются в Пенсионный фонд. Поэтому важно своевременно планировать покупки или платежи во избежание потери выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 4 млн украинцев уже подали заявку на выплату по программе "Зимняя поддержка". Получить "тысячу Зеленского" украинцы могут без передачи информации о своих транзакциях. Денежные средства легко направить на благотворительность, оплату коммунальных услуг или другие нужды.

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