Обманул жен погибших и пропавших военных на 1 млн грн: разоблачен адвокат-мошенник

Адвокат из Львова наживался на семьях погибших и пропавших без вести военных. Под видом помощи мошенник обманом выманил у потерпевших более миллиона гривен.

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Как сообщили в Государственном бюро расследований, точное количество обманутых аферистом неизвестно, но пока установлено по меньшей мере две женщины, которых он обманул. Обе – со Львовской области. Информацию также подтвердили в офисе генерального прокурора.

"Адвокат заверил женщин, что у него достаточно опыта и связей и может им помочь. Пользуясь подавленным состоянием потерпевших, он выманил у них более 1 млн. грн. Кроме того, подозреваемый намеревался получить еще один миллион в качестве несуществующего долга за услуги, которые он не планировал предоставлять", – отметили в ДБР.

Среди обманутых мошенником больна раком жительница Львовщины, которая после смерти мужчины в боях на Донетчине осталась сама с четырьмя детьми. Чтобы получить материальную помощь от государства, она обратилась к адвокату-мошеннику, убедившему ее в том, что с получением могут быть трудности и предложил "договориться" с нужными людьми в Киеве за 30% от суммы помощи.

На самом же деле он понимал, что помощь женщине все равно назначат, но решил нажиться на ней. Несмотря на это, он ежемесячно брал с женщины 25 тысяч. гривен за свои услуги, а также проедал за ее счет тысячи гривен во время встреч в ресторанах.

Кроме того, он предлагал женщине составить на него завещание, "чтобы в случае ее смерти дети не поссорились из-за денег". Мужчина приказал потерпевшей открыть счет в банке и отправить ему почтой карточку с пин-кодом, после чего снял со счета около 800 тыс. гривен.

Еще одной потерпевшей оказалась другая жительница Львовской области, чей мужчина без вести пропал во время боев в Луганской области. Адвокат заверил, что сможет помочь ей найти пропавшего, якобы имея соответствующие связи на временно оккупированных территориях Украины и РФ. Под давлением женщина заплатила за его псевдоуслуги 460 тысяч. грн, а сам адвокат сменил номер телефона.

Правоохранители пытаются установить остальных пострадавших, поскольку мошенник предлагал свои "услуги" в разных воинских частях, поэтому тем, кто мог стать жертвой афериста, следует позвонить на горячую линию ТУ ДБР во Львове: 0800 350 356.

Мужчине сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Также решается вопрос о наложении ареста на его имущество – квартиру в центре Львова и два автомобиля.

Также OBOZ.UA сообщал, что более 30 украинок стали жертвами мошенника из Ровно, знакомившегося с ними через Telegram, входил в доверие и оформлял на них кредиты. Общая сумма украденных средств составила около 300 тысяч гривен.

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