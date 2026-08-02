Некоторым пенсионерам в августе выплатят более 1 тыс. грн: кто имеет право на надбавку и как её оформить

В августе часть украинских пенсионеров может оформить ежемесячную доплату в размере 1038 гривен, однако она назначается только одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и имеющим соответствующее заключение ЛКК. Для получения средств необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и необходимыми документами, поскольку автоматически эта надбавка не начисляется.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Речь идет о специальной надбавке в связи с необходимостью постоянного постороннего ухода, однако она назначается не всем, а только при соблюдении ряда условий.

Кто может получить надбавку

Как поясняют специалисты, право на ежемесячную надбавку имеют пенсионеры по возрасту, которые одновременно соответствуют нескольким критериям. В частности, человек должен:

достичь 80-летнего возраста;

получать именно пенсию по возрасту;

проживать самостоятельно;

не иметь трудоспособных родственников, которые по закону обязаны ее содержать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе, что должно быть подтверждено заключением врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

Только при наличии всех этих условий Пенсионный фонд может назначить соответствующую доплату.

Сколько выплачивают и как оформить

В 2026 году размер такой надбавки составляет 1038 гривен в месяц. Сумма определяется законодательством и равна 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Выплата добавляется к основной пенсии и выплачивается ежемесячно.

Средства не начисляются автоматически. Первый шаг — обращение к семейному врачу, который при наличии медицинских показаний выдает направление на прохождение врачебно-консультативной комиссии.

После прохождения ЛКК пенсионер получает официальное медицинское заключение о необходимости постоянного постороннего ухода. Далее необходимо подать заявление в Пенсионный фонд вместе с медицинским заключением и другими необходимыми документами. Обратиться можно:

лично в сервисный центр Пенсионного фонда;

через ЦНАП;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

через приложение Дія (при наличии КЭП или ID-карты с NFC);

по почте.

Какие документы могут понадобиться

При оформлении надбавки обычно необходимо подать:

заявление;

паспорт или ID-карту;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

заключение врачебно-консультативной комиссии;

в отдельных случаях — другие документы, если они необходимы для подтверждения права на пособие.

Помимо этого пособия, украинское законодательство предусматривает также возрастные надбавки. Так, пенсионеры в возрасте от 70 лет могут получать ежемесячные доплаты от 300 до 570 гривен.

Впрочем, такая выплата назначается только при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривен. Таким образом, некоторые пожилые украинцы могут одновременно получать как возрастную доплату, так и надбавку за необходимость постоянного постороннего ухода, если соответствуют требованиям законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников и лица с особыми заслугами перед Украиной получат пенсии в первую очередь – до 10 августа. Для остальных пенсионеров выплаты будут производиться в обычном режиме с 4 по 25 августа через банки или АО "Укрпочта".

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