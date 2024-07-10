Некоторые украинцы могут получить до 3 тыс. грн: кому предоставят выплату

Украинцы, эвакуированные из зон боевых действий, могут получить единовременное пособие в размере 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью. Для получения помощи необходимо соблюдать установленный порядок подачи данных и проверки сведений.

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Об этом сообщили специалисты "Юридического советчика для ВПЛ". Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 года № 1195, денежную помощь в связи с эвакуацией могут получить лица, эвакуированные из населенных пунктов, расположенных в зонах проведения военных (боевых) действий или возможных боевых действий.

Постановлением предусмотрены основные условия получения помощи. Пока они такие:

лица не получали пособия за счет средств международных организаций;

лица не получали ранее денежную помощь как эвакуированное гражданское население.

Следует отметить, что эту помощь можно получить только один раз. Размер денежной помощи, которую можно получить при эвакуации, определен следующим образом:

3000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей.

– для лиц с инвалидностью и детей. 2 000 гривен – для других лиц.

Порядок получения денежной помощи

Для получения денежной помощи при эвакуации необходимо придерживаться определенного алгоритма действий. А именно:

сборный пункт эвакуации: в день проведения эвакуации представляет данные о фактически эвакуированных лицах;

в день проведения эвакуации представляет данные о фактически эвакуированных лицах; проверка сведений : после подачи данных происходит проверка предоставленной информации;

: после подачи данных происходит проверка предоставленной информации; выплата пособия : после успешной проверки, выплата денежной помощи осуществляется через АО "Укрпочта" или АО "Укрзализныця" в приемном пункте эвакуации.

В случае обстоятельств, препятствующих выплате денежной помощи (например, отсутствие электроснабжения или возможности предоставления электронных коммуникационных услуг), выплата производится в течение 5 дней после устранения таких обстоятельств.

Кроме денежной помощи при эвакуации, существуют также выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Размер этих выплат составляет:

2000 гривен в месяц на взрослого;

в месяц на взрослого; 3000 гривен в месяц на ребенка или человека с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство планирует предоставлять субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чтобы уменьшить их финансовую нагрузку. Пока документ вынесен на обсуждение среди представителей власти, депутатов и общественности, после чего его рассмотрит правительство.

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