Названы лучшие страны мира для фрилансеров: весь топ-10 находится в Европе

Страны Европы, особенно северные, оказались лучшими на планете местами для удаленной работы и фриланса. Государства европейского региона заняли все места в топ-10 нового рейтинга, даже несмотря на высокую стоимость жизни.

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Об этом свидетельствует отчет платформы кибербезопасности Nordlayer. Аналитики учли целый ряд критериев, среди которых доступ к стабильному и быстрому интернет-соединению и социально-экономические преимущества, такие как здравоохранение, а также защита прав человека.

В итоге оказалось Европа доминирует в списке занимая не только первые 10 мест, но и большую часть первой половины. Топ-10 выглядит так:

Дания. Нидерланды. Германия. Испания. Португалия. Швеция. Эстония. Литва. Ирландия. Словакия.

При этом интересно, что по критерию цифровой инфраструктуры лидируют страны Азии: первое место в этой категории занял Сингапур, за ним следует Южная Корея. Однако в итоговом зачете Сингапур занял 28-е место, а Южная Корея – 17-е.

Европейские же претенденты были "наказаны" за низкую доступность интернета, зато выиграли по другим показателям. Так, у лидер рейтинга Дания особенно выделяются своим уровнем социальной интеграции (6-е место) и социальными благами, включая здравоохранение (3-е место).

Также именно социальные условия обеспечили Нидерландам второе место. Эта страна показала особенно высокие результаты по низкому уровню преступности, широким правам человека и инклюзивному обществу.

На третьем месте Германия выделилась среди других стран самым доступным интернетом, а также самой сильной правовой системой. Учитывая, что это крупнейшая экономика Европы, неудивительно, что Германия предложила высокую экономическую безопасность для удаленных работников. При этом наблюдаются проблемы в категории цифровой и физической инфраструктуры.

Исключением по стоимости жизни среди лидеров стала Португалия. Она, заняв шестое место в общем зачете, оказалась намного ниже в таблице (56-е место), когда дело дошло до стоимости жизни. Эта страна предлагает удаленным работникам лучшее соотношение цены и качества среди всех 10 ведущих европейских стран, считают авторы исследования.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев занял 132-е место из 173 в рейтинге самых дорогих городов мира. При этом в Европе столица Украины стала 38-й, обойдя Бухарест и Стамбул.

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