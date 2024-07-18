Нацполиция арестовала имущество доверенного лица Януковича на 1 млрд: известно имя

Следователи Нацполиции арестовали имущество доверенного лица Виктора Януковича более чем на 1 млрд грн. Фигурант был народным депутатом запрещенной пророссийской Партии регионов в двух каденциях. А в 2015 году вместе с тремя сообщниками организовал оптовое производство медпрепаратов для минобороны России во временно оккупированной Горловке.

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Об этом сообщили в самой Нацполиции. Имени фигуранта там не назвали, однако по данным источников OBOZ.UA, речь идет о Николае Янковском.

"Как установило следствие, злоумышленники не только тесно сотрудничают с политическим руководством террористической организации "ДНР" и обеспечивают их аптеки медикаментами, но и снабжают обезболивающими для аптечек и военных госпиталей россиян во время полномасштабного вторжения. За 2015 год фигуранты уплатили более двух миллионов рублей в российский бюджет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: следователи Нацполиции провели 6 обысков по местам жительства в Киеве и Киевской области и наложили арест на банковские счета, а также:

корпоративные права;

4 столичные квартиры;

дом;

землю под Киевом;

7 автомобилей премиум-класса, среди которых Maybach.

В то же время, напомнили правоохранители, сам экс-нардеп уехал за границу еще до начала полномасштабного вторжения. Кроме того:

двое его приспешников находятся на оккупированных территориях и руководят его нелегальным бизнесом;

третьего сообщника правоохранители разоблачили в Киеве – "именно он перерегистрировал фармацевтический бизнес доверенного лица Януковича в Горловке по российскому законодательству".

"Следователи Нацполции сообщили о подозрении в финансировании терроризма, совершенном организованной группой лиц (ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины) всем четырём фигурантам. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы", – отметили в Нацполиции.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало более 200 млн грн необоснованных активов Янковского. Отмечается, что после создания Россией террористической организации "ДНР" он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Осуществляя хозяйственную деятельность, он сотрудничал с оккупационной администрацией государства-агрессора в ущерб национальной безопасности Украины. Уплачивая налоги и наполняя бюджет псевдореспублики, экс-нардеп фактически оказывал финансовую помощь контролируемым РФ незаконным вооруженным формированиям в условиях ведения боевых действий против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил меру пресечения "слуги народа" Николаю Задорожнему, который подозревается в требовании отката на 3,4 млн грн от председателя сельского совета в Сумской области. Задорожнему определили залог в сумме 3,28 млн грн.

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