"Слуга народа" потратил более миллиона гривен на плитку: на вопрос журналистки нардеп отвечать отказался

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук потратил в этом году более 1,17 млн гривен на плитку "травертин", хотя его официальный годовой доход в 2024 году составлял лишь 718 570 гривен. Для сравнения: он владеет двумя домами площадью 71,5 до 366 кв. м, а закупка плитки на такую сумму позволит проложить более 619 кв. м.

Об этом OBOZ.UA стало известно из официального реестра деклараций. Журналистка обратилась к нардепу за разъяснением, однако никакого ответа не получила. В декларации указано, что Тимофийчук совершил разовый расход на покупку плитки "травертин" на сумму 1 176 110 гривен.

Для сравнения: его официальный годовой доход в 2024 году составил 718 570 гривен от работы в Верховной Раде, а еще 664 009 гривен он получил от ООО "Прикарпатэнерготрейд". Если разбить на месяцы, это около 59 880 гривен зарплаты в месяц и примерно 55 334 гривен гонораров ежемесячно.

Данные об этой покупке зафиксированы в реестре деклараций. OBOZ.UA попытался связаться с нардепом, чтобы уточнить детали расходов, но он лишь выслушал вопрос ине предоставил никаких уточнений. "Нет времени", – отметил нардеп. Если Тимофийчук ответит на вопросы редакции, материал будет дополнен.

Что известно о нардепе

Владимир Тимофийчук – фермер по профессии, до избрания в Верховную Раду он занимался предпринимательской деятельностью. С 2018 года он является учредителем ЧП "Агро-лидер". В парламенте он представляет Ивано-Франковский округ №89 и работает в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики. Кроме депутатской деятельности, Тимофийчук имеет опыт работы в частном бизнесе и аграрном секторе, что, по мнению экспертов, помогает ему ориентироваться в вопросах земли и агропромышленного комплекса.

Что известно о его состоянии

Нардеп владеет несколькими жилыми домами: площадью 366 кв. м, 71,5 кв. м и еще один – 110,1 кв. м, эти объекты были приобретены в период с 2021 по 2022 год. Кроме недвижимости, Тимофийчук вместе с женой хранил в 2024 году наличными 630 000 гривен, 70 000 евро и 140 000 долларов, а также более 179 000 гривен на банковских счетах.

Жена нардепа получила доход в сумме 79 707 гривен от зарплаты и 44 000 гривен от частного предприятия "Агро-лидер". Что интересно, плитка, которую приобрел нардеп, изготовлена из натурального травертина – камня, который используется для отделки интерьеров премиум-класса .

По данным магазинов, в которых продают плитку "травертин", стоимость квадратного метра такой продукции варьируется в зависимости от качества и обработки, однако сумма более миллиона гривен явно превышает средние расходы на ремонт стандартного жилья. Скриншоты цен из магазинов показывают, что даже дорогие варианты плитки стоят около 3–5 тысяч гривен за квадратный метр.

Действительно ли Владимир Тимофийчук потратил более миллиона гривен на плитку для собственного дома, выяснить пока не удалось. Прямое подтверждение расходов от самого нардепа отсутствует.

Стоит добавить, что Тимофийчук является довольно политически активным депутатом. 22 июля 2025 года он проголосовал за законопроект №12414, который подчинял работу НАБУ и САП генеральному прокурору, фактически ликвидируя независимость антикоррупционных органов. В 2020 году он выступал против создания консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО, хотя позже удалил свое заявление из Facebook.

По официальной информации, народный депутат имеет опыт в предпринимательстве, аграрном секторе и образовании. Он окончил Черновицкий национальный университет имени Ю. Федьковича по специальности "Учет и аудит" и работал доцентом в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника.

