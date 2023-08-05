На пенсию вовремя не сможет выйти каждый второй украинец: как проверить себя

В Украине в 60 лет могут выходить на пенсию только те, кто имеет достаточный стаж. При этом требования к стажу растут ежегодно на 12 месяцев (рост продолжится до 2028-го, в результате каждый второй не сможет выйти на пенсию вовремя). Чтобы установить свой пенсионный возраст, нужно подсчитать, в каком году вам исполнится 60 лет и сколько стажа вы успеете заработать к этому моменту.

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Как отметили в Пенсионном фонде, стаж можно проверить на портале ПФУ. Для этого в личном кабинете, слева, выбрать раздел "Мой страховой стаж", где вы можете просмотреть информацию о своем страховом стаже и уплаченных взносах.

Итак, допустим, 60 лет вам исполнится в 2028-м либо после 2028-го. В таком случае у вас должно быть 35 лет стажа для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Посчитайте, сколько стажа вы успеете заработать, если это не менее 35 лет, вы можете рассчитывать на то, что получите выплату вовремя.

Для выхода на пенсию в 60 лет:

в 2023-м – от 30 лет;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 лет;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили указанное требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать хотя бы (в зависимости от того, когда исполнится):

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

в 2028-м – от 25 до 35 лет.

Чтобы получать пенсию в 65 лет, нужно иметь как минимум 15 лет стажа. При этом уже в 2028-м, согласно расчетам Минсоца, только половина украинцев сможет выходить на пенсию в 60 лет, 5% выйдет на пенсию в 65 лет, остальные – в 63 года.

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