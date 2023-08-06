Мужчина спрятал большие деньги в диван, забыл и отдал его: какую сумму утеряно и где это произошло

Житель австралийского штата Квинсленд отдал благотворительному магазинов диван, внутри которого были спрятаны 30 000 долларов. При этом он знал, что деньги там лежат – однако был уверен, что они находятся в секции, которую он оставил у себя.

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Об этом сообщает Daily Mail. Отмечается, что свою ошибку мужчина осознал лишь спустя несколько недель. После чего связался с магазином, где ему сказали, что:

диван был продан через пару дней после того, как он им его отдал;

покупатель забирал мебель самостоятельно, поэтому в магазине не осталось записей о том, кто его купил.

"Мужчина признал, что, скорее всего, никогда больше не увидит денег. Однако написал об этом пост в сети, надеясь получить хотя бы часть назад", – говорится в материале.

Тем временем, украинцы, разбирая завалы в кладовках или на чердаках, часто выбрасывают старые советские игрушки, которые могут принести им большие деньги. Дело в том, что из-за своего возраста некоторые из них стали коллекционными, а потому ценители не жалеют на них денег. Так, на одном из аукционов:

игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" оценили в 27 998 грн;

куклу 1950-х годов – в 65 000 грн;

другую куклу тех же 1950-х – в 78 300 грн;

педальную машину "Лайка" – в 200 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры также готовы платить до 12 тыс. грн за монеты "позднего СССР". Среди экземпляров 1990 года чеканки ценятся 10 копеек с буквой "М" на аверсе, а также аналогичные 5 копеек.

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