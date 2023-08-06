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Мужчина спрятал большие деньги в диван, забыл и отдал его: какую сумму утеряно и где это произошло

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
2,2 т.
Мужчина спрятал большие деньги в диван, забыл и отдал его

Житель австралийского штата Квинсленд отдал благотворительному магазинов диван, внутри которого были спрятаны 30 000 долларов. При этом он знал, что деньги там лежат – однако был уверен, что они находятся в секции, которую он оставил у себя.

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Об этом сообщает Daily Mail. Отмечается, что свою ошибку мужчина осознал лишь спустя несколько недель. После чего связался с магазином, где ему сказали, что:

  • диван был продан через пару дней после того, как он им его отдал;
  • покупатель забирал мебель самостоятельно, поэтому в магазине не осталось записей о том, кто его купил.

"Мужчина признал, что, скорее всего, никогда больше не увидит денег. Однако написал об этом пост в сети, надеясь получить хотя бы часть назад", – говорится в материале.

Житель австралийского штата Квинсленд отдал диван, внутри которого были спрятаны 30 000 долларов

Тем временем, украинцы, разбирая завалы в кладовках или на чердаках, часто выбрасывают старые советские игрушки, которые могут принести им большие деньги. Дело в том, что из-за своего возраста некоторые из них стали коллекционными, а потому ценители не жалеют на них денег. Так, на одном из аукционов:

  • игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" оценили в 27 998 грн;
На одном из аукционов игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" оценили в 27 998 грн
  • куклу 1950-х годов – в 65 000 грн;
На куклу 1950-х годов выставили ценник в 65 000 грн
Другую куклу тех же 1950-х оценили в 78 300 грн
За педальную машину "Лайка" просят 200 000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры также готовы платить до 12 тыс. грн за монеты "позднего СССР". Среди экземпляров 1990 года чеканки ценятся 10 копеек с буквой "М" на аверсе, а также аналогичные 5 копеек.

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