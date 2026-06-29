Минимальная пенсия участника боевых действий: сколько гарантирует государство военнослужащим

В 2026 году государство гарантирует участникам боевых действий (УБД) минимальную пенсию в размере 6 197 гривен; ни один военнослужащий не может получать меньше этой суммы благодаря автоматическим доплатам Пенсионного фонда. Кроме того, ветераны сохраняют право на дополнительные ежемесячные надбавки и значительные социальные льготы, включая скидки на коммунальные услуги.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). После очередной индексации отметили, что для этой категории граждан установлен минимальный гарантированный уровень выплат, ниже которого пенсия быть не может независимо от индивидуальных расчетов.

Даже если сумма пенсии, рассчитанная по стажу и заработной плате, оказывается меньше, государство автоматически компенсирует разницу. После индексации, проведенной в марте 2026 года, минимальный гарантированный размер пенсии для участников боевых действий составляет 6 197 гривен.

Данный показатель является базовой социальной гарантией; ПФУ официально подтверждает, что ни один участник боевых действий не может получать пенсию ниже этой суммы. Если фактический расчет пенсии оказывается меньше, ПФУ автоматически начисляет доплату до установленного минимума без необходимости подачи дополнительных заявлений или обращений. Размер пенсионного обеспечения УБД не является фиксированным и зависит от нескольких ключевых факторов:

общего страхового стажа;

продолжительности военной службы;

размера денежного довольствия, с которого уплачивались страховые взносы;

условий службы и специальных надбавок.

Для военных пенсионеров применяется отдельная система расчета. Если лицо имеет необходимый стаж, пенсия определяется как процент от денежного довольствия. При этом каждый дополнительный год службы может увеличивать размер выплат в пределах, определенных законодательством.

Статус участника боевых действий предусматривает повышенный уровень социальной защиты. Именно поэтому для этой категории установлен специальный минимальный порог пенсионного обеспечения. Его цель — гарантировать базовый уровень дохода независимо от индивидуальной истории страховых взносов или особенностей начисления пенсии.

Дополнительные ежемесячные выплаты для участников боевых действий

Помимо основной пенсии, участники боевых действий получают ряд дополнительных государственных выплат и надбавок. Среди них:

повышение в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь на проживание – 40 гривен ежемесячно;

другие надбавки, предусмотренные действующим законодательством.

Таким образом, фактический ежемесячный доход ветерана может превышать базовую гарантированную сумму.

Льготный учет стажа для военнослужащих

Еще одной важной гарантией является особый порядок зачисления военной службы в страховой стаж. Период непосредственного участия в боевых действиях учитывается по льготной формуле — один месяц службы приравнивается к трем месяцам страхового стажа. Отмечается, что это существенно влияет на будущий размер пенсии и позволяет увеличить выплаты после выхода на заслуженный отдых.

Социальные льготы для пенсионеров-УБД

Пенсия — лишь одна из составляющих государственной поддержки ветеранов. После выхода на пенсию участники боевых действий сохраняют право на широкий спектр социальных гарантий. Среди основных:

75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг;

льготы на оплату жилья, газа и квартплаты;

бесплатное санаторно-курортное лечение или денежная компенсация вместо него.

Эти меры направлены на снижение финансовой нагрузки и обеспечение базового уровня социальной защиты ветеранов. Оформить пенсию можно двумя способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для назначения выплат подается стандартный пакет документов, подтверждающий статус УБД, страховой стаж и размер денежного обеспечения. Несмотря на гарантированный минимум, фактическая пенсия каждого участника боевых действий может существенно отличаться, на её размер влияют:

продолжительность службы;

характер выполняемых задач;

уровень официального дохода во время службы;

наличие дополнительного стажа после увольнения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июля 2026 года изменятся размеры пенсий для тех, кто выполнит два условия: достигнет определенного возраста и при этом будет получать не более 10 340 грн в месяц. Эти пенсионеры смогут получать надбавки в размере от 300 до 570 грн в месяц.

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