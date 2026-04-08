Миллионеры от образования: назван топ-19 ректоров с самыми высокими зарплатами

Ректоры украинских университетов подали ежегодные декларации о доходах. В топ 3 руководителей вузов с самыми высокими зарплатами входят: ректор Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко (КНУ), ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) и ректор Харьковского национального университета им.

Декларации за 2025 подотчетный год проанализировал портал "Слово и Дело". По их данным рейтинг по уровню зарплат выглядит так:

1. Владимир Бугров – 1 млн 567 тыс. гривен, ректор Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко (КНУ) – третье по популярности высшее учебное заведение среди абитуриентов в Украине;

2. Вадим Ткачук – заработал 1 млн 408 тыс. грн, ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП, г. Киев) на 13-м месте по популярности;

3. Татьяна Кагановская – 1 млн 316 тыс. грн , ректор Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, который на 9-й строчке рейтинга популярности по Украине;

4. Александр Турунцев – 1 млн 269 тыс. грн, и.о. ректора Киевского столичного университета им. Гринченко, который занял 11 место;

5. Анатолий Мельниченко – 1 млн 231 тыс. грн, ректор КПИ им. Сикорского (4 место);

6. Дмитрий Лукьяненко – 1,03 млн грн, ректор Киевского национального экономического университета имени В. Гетьмана (КНЭУ) на 7 месте в рейтинге вузов;

7. Ирина Вахович – чуть больше 1 млн грн, ректор Луцкого национального технического университета (ЛНТУ), 15 ступенька рейтинга популярности;

8. Роман Гладышевский – 961,4 тыс. грн, ректор Львовского национального университета им. И. Франко (ЛНУ), 2 по популярности;

9. Наталья Шаховская – 947,2 тыс. грн, ректор Национального университета "Львовская политехника", который занимает первое место по популярности в Украине ;

10. Сергей Квит – 934,8 тыс. грн, ректор Национального университета "Киево-Могилянская академия" (14 место);

11. Анатолий Цьось – 930,2 тыс. грн, ректор Волынского национального университета им. Л. Украинки (ВНУ, г. Луцк), 10 место в рейтинге популярности;

12. Владимир Смоланка – 903 тыс. грн, ректор Ужгородского национального университета (УжНУ), который на 12 месте;

13. Оксана Десятнюк – 813,7 тыс. грн, ректор Западноукраинского национального университета (ЗУНУ, Тернополь), 17 место рейтинга;

14. Ксения Семенова – 772,2 тыс. грн, ректор Национального университета "Киевский авиационный институт" (КАИ, ранее НАУ), 20 место рейтинга;

15. Анатолий Мазараки – 769,2 тыс. гривен, ректор Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ, Киев), вуз на 5 месте по популярности;

16. Игорь Цепенда – 645,9 тыс. грн, ректор Карпатского национального университета им. В. Стефаника (КНУ им. Стефаника, Ивано-Франковск), 8 место рейтинга популярности;

17. Руслан Билоскурский – 636,3 тыс. грн, ректор Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича (ЧНУ), 6-я ступенька;

18. Олег Тодощак – 630 тыс. грн, ректор Национального университета Одесская юридическая академия (НУ ОЮА), 16 место;

19. Виктор Андрущенко – 604 тыс. грн, ректор Украинского государственного университет им. М. Драгоманова (УГУ им. Драгоманова, Киев), 19 место рейтинга.

Сколько в Украине декларантов-миллионеров

По состоянию на начало марта в Украине более 3,5 тысячи граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн. В целом они указали 14,6 млрд грн доходов. Больше всего миллионеров и наибольшие суммы доходов сосредоточены в крупных экономических регионах:

Киев – 6,6 млрд грн;

Львовская область – 3 млрд грн;

Днепропетровская – 2,9 млрд грн;

Киевская – 2,8 млрд грн.

В целом украинцы подали более 46 тысяч деклараций и задекларировали 32,4 млрд грн доходов, из которых должны уплатить 716 млн грн налогов. Это больше, чем в прошлом году, что свидетельствует либо о росте доходов, либо о более активном декларировании. Самые частые источники больших доходов – наследство и подарки, продажа имущества, иностранные доходы, аренда и инвестиции.

OBOZ.UA ранее писал, что в Украине до 1 апреля декларации подали более 630 тыс. граждан. Из них 9,5 тыс. показали выигрыши, в частности, от казино – некоторые чиновники, по декларациям, выиграли по миллиону гривен.

