Коллекционеры устроили "драку" за украинские 5 копеек: за них заплатили больше 8 тысяч

Определенные особенности делают некоторые украинские монеты коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали 5 копеек 1992 года за 8 024 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано сразу 44 ставки – при этом первая составляла всего 1 грн. Т.е., в ходе аукциона монета подорожала более чем в 8 000 раз.

Почему за монету развязалась "драка"

Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААк. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Что известно о монете

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

следы от ударов;

царапины.

При этом ее реставрация не проводилась. О чем рассказал сам автор объявления. "Реставрация: не проводится", – говорится в описании лота.

НБУ выводит из обращения некоторые монеты

В то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

Как рассказали в самом НБУ, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Впрочем, точная дата этого пока не определена. Эти монеты можно будет обменять:

до конца действия военного положения;

в течение трех месяцев после его прекращения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, старые монеты – в т.ч., времен СССР – не принесут своим владельцам больших денег. Ведь несмотря на расхожее мнение, что все старые монеты являются ценными, на самом деле, это не так. Дело в том, большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках – обычные куски металла.

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