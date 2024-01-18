Карты украинцев блокируют без предупреждения из-за одного перевода: из-за чего возникают проблемы и что делать

В Украине в рамках финансового мониторинга счет могут заблокировать не только из-за перевода подозрительных сумм, но и в результате мошеннической схемы. Преступники, которые отмывают деньги с помощью криптовалют, на специализированных площадках покупают "монеты". Однако плату они присылают не со своего счета, а с карты жертвы. В результате участниками схемы становятся и невинные украинцы, которые всего лишь хотели продать криптовалюту.

Видео дня

В результате, после обращения в полицию и банк, блокируют и счет того, кто просто хотел купить криптовалюту. О том, как работает схема и что нужно знать, читайте в материале OBOZ.UA.

Счета украинцев блокируют: как наказывают за криптовалюту

Мошенники крадут деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту. Действует налаженная схема: с карты жертвы деньги переводят сразу на счет того украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, например, часть своего биткоина. Получает на карту гривню. Однако позже его счет блокирует банк.

"Я продал криптовалюту на 10 тис. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве", – пожаловался один из украинцев. Таких историй – сотни. Банки при этом руководствуются действующими правилами.

ПриватБанк, как и любое другое финансовое учреждение, реагирует на жалобы о том, что с помощью карты их банка совершаются мошеннические переводы. Если при проверке оказывается, что действительно жертва схемы переводил на счет в банке деньги, такой счет заморозят. Зная это, мошенники пользуются чужими счетами, собственники которых думают, что они принимают участие не в отмывании средств, полученных преступным путем, а всего лишь продают свою криптовалюту.

В "Привате" поясняют: никаких особых требований нет и новые правила не вводили. Однако закон обязывает проводить финансовый мониторинг, реагировать на подозрения в нарушении законов.

"В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга и дальше будут усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного демократического мира", – рассказывает Роман Корнилюк, д.э.н., финансовый аналитик YouControl.

Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков, в разговоре с OBOZ.UA добавляет: обойти финансовый мониторинг банков не удастся. Важно соблюдать "финансовую гигиену". Переводить и получать деньги со счетов физлиц без документального объяснения такой операции – сомнительная идея. Особенно, если речь идет о значительной сумме.

В качестве примера Дубас рассказывает о ситуации, когда у вас одолжили крупную сумму денег наличкой, а возвращать будут ежемесячно на карту. Чтобы на случай, если банк попросит объяснить операцию, у вас было подтверждение, оформите долг и условия его возвращения письменно. "Советы для украинцев – следить за финансовой гигиеной...Все финансовые транзакции мониторятся. Всегда банк может задавать вопросы", – рассказывает эксперт.

Как правильно пользоваться картой и не потерять доступ к счету

Финансовый мониторинг в первую очередь касается несвойственных операций, больших сумм, операциям с наличкой и т.д. Однако, заблокировать карту могут и в ряде других случаев. Например, если вы получили сообщение от банка с просьбой обновить свои анкетные данные и не ответили на него, банк имеет право расторгнуть с вами договор.

Финансовый мониторинг будет ужесточаться. В Стратегии доходов, которую уже утвердил Кабмин, предполагается, что вскоре банки будут отправлять информацию о состоянии счета своих клиентов. То есть налоговики смогут увидеть, сколько средств на свою карту получает украинец и проверить, соответствуют ли эта сумма официальному доходу.

Сейчас банки отправляют в налоговую только информацию об открытии счета. Однако, по требованию правоохранители, контролирующие органы также могут получить информацию и о суммах. Со временем все переводы станут доступными для налоговиков. Финансовый мониторинг будет совершенствоваться, а требования к отчетам – расти.

Если же вы хотите купить или продать криптовалюту, пользуйтесь услугами только проверенных известных бирж, которые следят за тем, чтобы их площадку не использовали мошенники.