Какие пенсии назначили себе руководители ПФУ: озвучены суммы и размер прибавок

В Украине большинство начальников региональных управлений Пенсионного фонда получают пенсионные выплаты (чаще всего при достижении пенсионного возраста). Максимальная пенсия начальника регионального управления ПФУ – 23 163 грн

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О том, какие пенсии получат чиновники ПФУ, читайте в материале OBOZ.UA. Руководители Пенсионного фонда не имеют отдельных условий выхода на заслуженный отдых, однако именно от их работы зависит, корректно ли учитывают стаж и зарплату при расчете выплаты.

Козак Юрий Иванович, начальник ГУ ПФУ в Днепропетровской области, в 2023-м задекларировал 151492 грн пенсии (или 12 624,3 грн в месяц), а уже в 2024-м - 255 613 грн за год (или 21 301 грн).

Рад Наталья Сергеевна, начальник ГУ ПФУ в Донецкой области в 2024-м получала среднюю пенсию в размере 17 365,5. При том год назад ее выплата из ПФУ была на уровне 15 704 грн в месяц. Такой рост соответствует уровню общей индексации.

Заинчковский Иван Адамович, начальник ГУ ПФУ в Житомирской области, также получил относительно незначительное повышение. Если в 2023-м его пенсия в среднем была на уровне 15 063 грн, то в 2024-м выплата составила уже 16 458,7 грн.

Пентек Анастасия Юрьевна, начальник ГУ ПФУ в Закрпатской области, получила с 2023-го до 2024-го повышение ежемесячной пенсии с 14 574 грн до 16 612,2 грн.

Романов Михаил Васильевич, начальник ГУ ПФУ в Черновицкой области, в последней декларации показал пенсию в размере 19 060 грн в месяц. Тогда как в 2023-м в среднем получал 16 645 грн в месяц.

Квяткивская Мария Францевна, первый заместитель начальника ГУ ПФУ в Хмельницкой области, получает пенсию в 23 163 грн, тогда как в предыдущей декларации она показывала выплату в размере 20 930 грн;

Москалик Игорь Иванович, начальник ГУ ПФУ в Тернопольской области, получает пенсию в размере 12 820,5 грн. За год выплата почти не изменилась (была на уровне 12 737 грн).

Тараторин Владимир Никандрович, начальник ГУ ПФУ в Полтавской области, в предыдущей декларации показывал пенсию в размере 10 105 грн, а в последней (за 2024-й) показал уже 11 797,4 грн в месяц.

Фатхутдинов Василий Гайнулович, начальник ПФУ в Киевской области, получает пенсию в размере 23 163 грн (была на уровне 20930 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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