Как сохранить свои персональные данные в интернете и какое мошенничество грозит каждому: озвучены важные советы

С дальнейшим развитием новых технологий киберпреступники обретают новые способы мошеннических схем в интернете. Только за прошлый год, согласно данным НБУ, сумма ущерба из-за мошенничества с платежными карточками в Украине увеличилась на 73% и достигла отметки в 833 млн грн. Действенный способ противодействовать мошенничеству – развивать навыки цифровой гигиены и финансовую грамотность. В этом поможет проект Кибер Брама. Его создала Консультативная миссия ЕС в Украине по инициативе Департамента киберполиции НПУ в партнерстве с общественной организацией МІНЗМІН и компанией Yedynka.

В первой публикации, посвященной проекту, мы рассказали, как защитить от киберпреступлений своего ребенка и какие правила следует соблюдать на работе. Во второй публикации OBOZ.UA читайте о распространенных мошеннических схемах, а также о том, почему стоит всегда защищать персональные данные в интернете.

Мошенничество в интернете: что важно знать каждому

На сайте Кибер Брама опубликован список наиболее распространенных схем, а также рекомендации по тому, как обезопасить свои данные и счета от мошеннических действий. Итак, наиболее часто встречаются следующие схемы:

Мошенничество с предоплатой. Человек переводит деньги незнакомцу, ожидая получить взамен что-то более ценное, а не получает ничего или почти ничего.

Мошенничество с переплатой. "Покупатель" отправляет продавцу поддельную платежную квитанцию, как правило, идентичную квитанции хорошо известного банка, на большую сумму, чем заранее согласованно. Затем мошенник объясняет, почему возникла переплата, и просит продавца вернуть излишек средств.

Мошенничество с трудоустройством. Преступники просят перевести деньги для подачи заявки или за услугу по подбору персонала. В результате заявители не получают предложения по трудоустройству. Кроме того, мошенники могут узнать конфиденциальную и/или финансовую информацию под видом проверки биографических данных.

Мошенничество с лотереями/призами. Мошенник входит в доверие и объясняет: чтобы забрать выигрыш, нужно сначала перевести небольшую сумму денег за товар или сбор за оформление документов.

Мошенничество с арендой имущества. "Владелец" соглашается сдать квартиру при условии, что арендатор совершит предоплату. Однако после предоплаты оказывается, что от имени владельца квартиры с вами общался мошенник. Его целью было убедить вас в необходимости произвести предоплату даже без просмотра квартиры. Для этого мошенники обычно говорят, что на квартиру уже есть очередь из желающих арендовать ее или что для бронирования жилья необходимо внести предоплату.

Афера с чрезвычайной ситуацией/родными. Мошенники звонят друзьям или родственникам, выдавая себя за жертву, и изображают экстренную ситуацию (например, "меня арестовали", "меня ограбили", "я в больнице"), умоляя о помощи, то есть денежном переводе.

Мошенничество с онлайн-покупками. Жертвами преступников становятся посетители веб-сайтов или пользователи услуг интернет-аукционов.

Афера с интернет-знакомствами. На специализированных сайтах для знакомств мошенники используют чужие персональные данные и знакомятся с потенциальными жертвами. Часто на таких сайтах знакомятся украинцы, готовые строить отношения и открываться, поэтому они особенно уязвимы. В процессе общения они постепенно выстраивают доверительные отношения и начинают манипулировать. Результатом этого становится выманивание средств: мошенник просит перечислить сначала небольшую сумму, однако со временем суммы растут. Для этого преступники придумывают разные истории, пытаются вызвать сочувствие.

Для каждой схемы есть свои рекомендации. К примеру, в случае с онлайн-покупками специалисты рекомендуют:

Проверить информацию о товаре до совершения покупки.

Выбирать надежный способ расчета и не производить предоплату, если не уверены в надежности продавца.

Не разглашать личные данные.

Предпочитать безопасные сайты.

Адрес защищенной вебстраницы будет иметь в начале "https://", а не "http://", а также значок замка – это гарантирует защиту данных и свидетельствует о подлинности сайта. Кроме того, обязательно прочтите отзывы о сайте в интернете, проверяйте репутацию в социальных сетях и на форумах. Также обратите внимание на количество и частоту публикаций. Если страница имеет несколько положительных отзывов и все они размещены в течение одного-двух дней, отдайте предпочтение другому магазину.

Мошенники имеют общие признаки независимо от того, какую схему используют. Преступники постоянно придумывают новые схемы, однако если быть бдительными и запомнить главные правила, вы всегда сможете распознать киберпреступника. Да, среди общих признаков:

Подозрительные ссылки и электронные письма.

Попытки перевести диалог в другие чаты или мессенджеры вне проверенного сайта или маркетплейса.

Обещания легких денег.

Повелительный/требовательный тон речи.

Онлайн-знакомства и репутация: не доверяйте незнакомцам и берегите информацию о себе

Украинцы каждый день знакомятся в интернете, заводят деловые, дружеские или романтические контакты. Для этого используются как соцсети, так и специализированные сайты или приложения. Впрочем, иногда во время таких знакомств существуют определенные риски. Специалисты Кибер Брамы называют следующие:

сексуальные притязания, агрессия и насилие;

дискриминация;

злоупотребление на основе интимных фотографий, в частности, "сексуальное вымогательство";

фишинг;

киберпреследование.

Будьте осторожны с незнакомцами. Беспокойство должно вызвать ситуация, когда новый знакомый (или знакомая) еще до первого свидания просит вас отправить средства на билет, лечение и т.д. Также лучше воздержаться от распространения фотографий или информации, которую могут использовать против вас.

На сайте Кибер Брама специалисты также рекомендуют следить за своей цифровой репутацией. Например, управлять собственными публикациями, сообщениями, изображениями и видео, а также любыми публикациями других о вас. Настройки конфиденциальности вашего аккаунта в социальных сетях помогают контролировать то, что другие могут видеть в вашей онлайн-жизни.

Вместе с этим особое внимание следует уделить своим персональным данным. Важно соблюдать осторожность с личной информацией, которую вы оставляете в интернете. Мошенники могут собрать данные о вас с разных онлайн-сервисов и использовать для доступа к аккаунтам или создания других аккаунтов от вашего имени. Если вы оставляете свой номер телефона в онлайн-объявлениях, используете его при регистрации, лучше завести для этого отдельную сим-карту. Финансовый номер, используемый для связи с банком, лучше не оставлять в сети. С полным перечнем рекомендаций можно ознакомиться здесь.

Если вы уже стали жертвой киберпреступления, следует подать электронное обращение в Киберполицию и сообщить о совершении киберпреступления с помощью официального вебсайта https://cyberpolice.gov.ua или позвонив на горячую линию 0 800 505 170. Так вы сможете позаботиться не только о собственной безопасности, но и содействовать тому, чтобы преступники были разоблачены и наказаны – а значит, это поможет предотвратить их последующие преступления.