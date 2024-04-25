Как проверить, в безопасности ли ваш ребенок и какие угрозы на работе: все, что нужно знать о кибербезопасности

В Украине только за прошлый год киберполицией обнаружено более 3600 киберпреступлений. Сотрудники сall-центра киберполиции проработали более 246 тыс. телефонных звонков. Жертвами преступлений среди них становятся и дети. Защитить их должны учителя и родители, но сделать это без знаний невозможно.

Противодействовать мошенничеству вполне способен каждый, если развивать навыки цифровой гигиены. В этом поможет проект Кибер Брама. Его создала Консультативная миссия ЕС в Украине по инициативе Департамента киберполиции НПУ в партнерстве с общественной организацией МИНЗМИН и компанией Yedynka.

Что следует знать украинцам о цифровой гигиене и как здесь поможет Кибер Брама, читайте в серии материалов OBOZ.UA. В первой публикации рассказываем о кибербезопасности ребенка и защите от киберпреступлений на работе.

В безопасности ли мой ребенок?

Проект Кибер Брама дает четкие инструкции для учителей и директоров школ: как правильно организовать школьную интернет-сеть, что стоит рассказать детям о цифровой безопасности, как противодействовать буллингу и грумингу. Однако этот раздел, безусловно, может быть полезен и для родителей.

Вот некоторые важные правила:

Безопасная школьная сеть. Школа должна обратиться к Интернет-провайдеру или самостоятельно установить ограничения, чтобы не допустить распространения вредоносного контента. Это все, что содержит сцены насилия, порнографию, пропаганду наркотических средств, азартных игр, всевозможные компьютерные вирусы и шпионские программы.

Если в школе вашего ребенка сеть "Интернет" не соответствует критериям безопасности, не введены правила использования гаджетов, а учителя не рассказывают о цифровой гигиене, обратитесь в школьную администрацию и предложите воспользоваться специально разработанными рекомендациями по проекту Кибер Брама.

Аккаунт школьника должен быть закрыт. Рассказывать о цифровой грамотности должны не только учителя, но и родители. Прежде всего: убедитесь, что аккаунты вашего ребенка закрыты. Если у ребенка есть страница в соцсетях, важно установить ограничения для того, чтобы ему не смогли написать незнакомые люди. Также следует объяснить, почему опасно разглашать свои персональные данные, публиковать контакты и т.п.

Еще одна угроза в интернете – груминг. Это установление взрослых дружеских и доверительных отношений с несовершеннолетними через Интернет для вступления с ними в интимную связь, шантажирование и запугивание. Важно научить ребенка избегать нежелательных контактов, это также оградит и от возможного груминга.

Защищена ли моя работа от киберпреступников?

На сайте Кибер Брама подробно описаны все возможные угрозы для учреждений, организаций и компаний. Такие преступления угрожают не только конкретному бизнесу, но и постоянной работе важных сфер экономики. Постоянные кибератаки испытывают не только украинские банки, СМИ, операторы мобильной связи, но даже относительно небольшие компании. Кибер Брама опубликовала важные советы как для представителей бизнеса и организаций, так и для сотрудников.

Следовательно, для компаний важно следовать следующим советам:

Обеспечение своевременного обновления системы безопасности: компании должны иметь установленные и обновленные системы защиты от киберпреступности, включая антивирусное программное обеспечение, файерволы и системы обнаружения вторжений.

Постоянное обучение работников: работники должны быть обучены, как распознавать потенциальные угрозы и практиковать безопасные цифровые привычки, такие как проверка неизвестных ссылок или вложений в электронных письмах.

Строгие правила доступа: компании должны иметь четкие правила доступа к конфиденциальной информации и предоставлять его только ограниченному кругу работников.

Регулярные аудиты безопасности : следует проводить регулярные аудиты безопасности сети и информационных систем для выявления потенциальных слабых мест и угроз.

Резервное копирование данных: регулярное создание резервных копий важной информации поможет защититься от ее возможной потери в результате кибератак.

Вот советы, которые могут быть полезны для сотрудников:

используйте сложные и уникальные пароли для всех профилей. Регулярно меняйте пароли и используйте двухфакторную аутентификацию, где это возможно;

для всех профилей. Регулярно меняйте пароли и используйте двухфакторную аутентификацию, где это возможно; зашифруйте личные и корпоративные данные для защиты от несанкционированного доступа. Используйте шифровочные приложения или сервисы;

для защиты от несанкционированного доступа. Используйте шифровочные приложения или сервисы; регулярно обновляйте программное обеспечение на всех устройствах, чтобы предотвратить использование уязвимостей для атак;

на всех устройствах, чтобы предотвратить использование уязвимостей для атак; проходите обучение по вопросам кибербезопасности;

по вопросам кибербезопасности; регулярно проверяйте активность на компьютерных системах и сетях компании для выявления подозрительных изменений или неисправностей;

на компьютерных системах и сетях компании для выявления подозрительных изменений или неисправностей; регулярно создавайте резервные копии важной информации и храните их в безопасном от интернет-угроз месте.

В следующей публикации читайте о том, о каких правилах цифровой гигиены в повседневной жизни следует знать каждому украинцу. Если вы уже стали жертвой киберпреступления, следует подать электронное обращение в Киберполицию и сообщить о совершении киберпреступления с помощью официального вебсайта https://cyberpolice.gov.ua или позвонив на горячую линию 0 800 505 170.