Как подписать контракт на службу в армии на один год и получить миллион гривен: в Минобороны рассказали о пилотном проекте

Украинцам от 18 до 24 лет Министерство обороны предлагает подписать контракт на 1 год. За это время украинцы смогут заработать 1 млн грн.

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Как пишет Армия FM, подать заявку можно через цифровые приложения Минобороны, рассказал Директор департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк. Таким приложением является "Резерв+" - это электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. На сайте Минобороны создана ссылка, которая называется "Молодым воинам". Кроме того, цифровой командой МО создан сайт 18-24.army.gov.ua.

Через эти ресурсы можно узнать о заинтересовавшей военной части, условиях службы, деталях контракта, добавил Марк Андрусяк. После заключения такого договора граждане проходят усиленную подготовку. Она предполагает 3 этапа.

Первый этап – это базовая общевойсковая подготовка. Она будет в течение 45 дней. Эта подготовка направлена на получение первоначальных знаний, умений и навыков.

Следующим этапом является профессиональная подготовка. Она предназначена для приобретения тоже знаний, умений и навыков, но по определенной военно-учетной специальности. В зависимости от должности граждане будут проходить подготовку в течение от 14 до 30 суток.

Третий этап – это адаптивная подготовка в воинской части. Она продлится не менее 14 суток и направлена на усиление слаженности, говорит Андрусяк.

"Некоторые граждане берут определенное время для размышлений, для окончательного принятия решения для окончательного заключения контрактов. Отказ возможен в случае, если рекрутер поймет, что гражданин не имеет окончательных намерений проходить военную службу. Возможно, в ходе разговора могут еще возникнуть определенные обстоятельства, которые делают невозможным прохождение такой процедуры. К примеру, криминальное прошлое. Однако в основном по результатам беседы принимаются положительные решения", - добавляет Андрусяк.

Рекрутеры Минобороны проводят соцопрос граждан, подающих заявку за этот контракт. И это позволяет создать социально-демографический проект рекрута, говорит директор департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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