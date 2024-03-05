Как изменится размер налогов для ФЛП в Украине с 1 апреля: детали

В Украине с 1 апреля минимальная зарплата будет повышена с 7100 до 8000 грн. В результате увеличатся минимальные суммы налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

OBOZ.UA расскажет, как увеличатся налоги для предпринимателей.

Согласно новым правилам, минимальная налоговая нагрузка для ФЛП, уплачивающих единый налог, увеличивается с 5 до 7 минимальных заработных плат.

Это означает, что ФЛП, избравшие систему единого налога, теперь будут платить его по более высокой ставке. Согласно нововведениям, взнос будет таким:

1760 грн в месяц или 5280 грн в квартал – с апреля 2024-го по январь 2025-го.

Ранее правительство Украины готовит новый законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет, в частности, за счет введения военного сбора для физлиц-предпринимателей. Речь идет о 44 млрд. грн.

По словам главы финансового комитета ВР Данила Гетманцева, законопроект Кабмина позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет и увеличит доходы госбюджета на 44 млрд грн. Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, юридических плательщиков единого налога, определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, правительство Украины ранее заявляло, что не рассматривает вопрос повышения налогов с тем, чтобы покрыть отсутствие финансовой помощи от США. При этом финансовая и военная помощь Штатов для страны чрезвычайно важна.

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