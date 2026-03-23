Кадровый кризис в Украине углубляется: кому уже готовы платить более 60 тыс. грн

Рабочие профессии стремительно выходят в Украине в топ по уровню доходов – во многих специальностях зарплаты за год взлетели на 30-40% и местами достигают 150 тыс. грн. Больше всего в прошлом месяце зарабатывали в автосервисе, строительстве и логистике.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные одним из крупнейших кадровых порталов. Его авторы отмечают, что в феврале список самых оплачиваемых профессий немного перетасовался, по сравнению с февралем-2025.

Медианные зарплаты свыше 60 тыс. грн

Абсолютным лидером на кадровом рынке является профессия стоматолога. В феврале медианная зарплата таких специалистов достигла 150 тыс. грн – на 20% больше, чем в прошлом году.

Далее – рихтовщик (сфера СТО и автомоек) с показателем 70 тыс. грн (+27% год к году). В этой же категории:

автомаляр – 60 тыс. грн (+17%);

– 60 тыс. грн (+17%); автоэлектрик – 60 тыс. грн (+33%).

Среди строительных и отделочных профессий также немало "тяжеловесов". Медианные зарплаты здесь следующие:

фасадчик – 67,5 тыс. грн (+15%);

– 67,5 тыс. грн (+15%); штукатур – 66,3 тыс. грн (+13%);

– 66,3 тыс. грн (+13%); каменщик – 65 тыс. грн (+30%).

В логистике и доставке тоже есть сильные позиции. Например, дальнобойщик может рассчитывать на медианные 60 тыс. грн (+33%).

Медианные зарплаты от 40 до 50 тыс. грн

Этот диапазон – также преимущественно о строительстве и отделке. Среди самых типичных вакансий:

строитель, маляр – 50 тыс. грн (+11%);

– 50 тыс. грн (+11%); прораб – 50 тыс. грн (+14%);

– 50 тыс. грн (+14%); плиточник – 47 тыс. грн (+39%);

– 47 тыс. грн (+39%); монтажник – 45 тыс. грн (+16%).

В сфере СТО и автомоек стабильно хорошо зарабатывает механик – около 45 тыс. грн (+14%). В логистике водителям предлагают медианно 42,5 тыс. грн (+16%).

Если сузить диапазон до 40–45 тыс. грн, то картина не меняется: те же СТО, строительство и отделка. Но добавляется и производство – например:

сварщик ;

; монтажник с зарплатами на уровне 41-42 тыс. грн.

Кому предлагают медианные зарплаты от 35 до 40 тыс. грн

В этом сегменте уже доминируют производство и классические рабочие специальности. По сравнению с февралем 2025 года:

электрик – 38,8 тыс. грн (+41%);

– 38,8 тыс. грн (+41%); подсобник – 37,5 тыс. грн (+9%);

– 37,5 тыс. грн (+9%); маляр – 37,5 тыс. грн (+42%);

– 37,5 тыс. грн (+42%); токарь – 35 тыс. грн (+11%).

Есть и исключения из других сфер. Например, менеджер по продажам (розничная торговля) в феврале имел медианную зарплату 38 тыс. грн – это на 38% больше, чем год назад.

Как уже сообщал OBOZ.UA, рынок труда в украинской сфере HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) находится в глубоком кризисе, который продолжает усиливаться из-за дефицита кадров, роста расходов бизнеса и изменения ожиданий работников. Несмотря на рост зарплат, работодатели не успевают за требованиями рынка, а отток молодежи и конкуренция с другими отраслями только обостряют ситуацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!