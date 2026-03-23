Кадровый кризис в Украине углубляется: кому уже готовы платить более 60 тыс. грн
Рабочие профессии стремительно выходят в Украине в топ по уровню доходов – во многих специальностях зарплаты за год взлетели на 30-40% и местами достигают 150 тыс. грн. Больше всего в прошлом месяце зарабатывали в автосервисе, строительстве и логистике.
Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные одним из крупнейших кадровых порталов. Его авторы отмечают, что в феврале список самых оплачиваемых профессий немного перетасовался, по сравнению с февралем-2025.
Медианные зарплаты свыше 60 тыс. грн
Абсолютным лидером на кадровом рынке является профессия стоматолога. В феврале медианная зарплата таких специалистов достигла 150 тыс. грн – на 20% больше, чем в прошлом году.
Далее – рихтовщик (сфера СТО и автомоек) с показателем 70 тыс. грн (+27% год к году). В этой же категории:
- автомаляр – 60 тыс. грн (+17%);
- автоэлектрик – 60 тыс. грн (+33%).
Среди строительных и отделочных профессий также немало "тяжеловесов". Медианные зарплаты здесь следующие:
- фасадчик – 67,5 тыс. грн (+15%);
- штукатур – 66,3 тыс. грн (+13%);
- каменщик – 65 тыс. грн (+30%).
В логистике и доставке тоже есть сильные позиции. Например, дальнобойщик может рассчитывать на медианные 60 тыс. грн (+33%).
Медианные зарплаты от 40 до 50 тыс. грн
Этот диапазон – также преимущественно о строительстве и отделке. Среди самых типичных вакансий:
- строитель, маляр – 50 тыс. грн (+11%);
- прораб – 50 тыс. грн (+14%);
- плиточник – 47 тыс. грн (+39%);
- монтажник – 45 тыс. грн (+16%).
В сфере СТО и автомоек стабильно хорошо зарабатывает механик – около 45 тыс. грн (+14%). В логистике водителям предлагают медианно 42,5 тыс. грн (+16%).
Если сузить диапазон до 40–45 тыс. грн, то картина не меняется: те же СТО, строительство и отделка. Но добавляется и производство – например:
- сварщик;
- монтажник с зарплатами на уровне 41-42 тыс. грн.
Кому предлагают медианные зарплаты от 35 до 40 тыс. грн
В этом сегменте уже доминируют производство и классические рабочие специальности. По сравнению с февралем 2025 года:
- электрик – 38,8 тыс. грн (+41%);
- подсобник – 37,5 тыс. грн (+9%);
- маляр – 37,5 тыс. грн (+42%);
- токарь – 35 тыс. грн (+11%).
Есть и исключения из других сфер. Например, менеджер по продажам (розничная торговля) в феврале имел медианную зарплату 38 тыс. грн – это на 38% больше, чем год назад.
Как уже сообщал OBOZ.UA, рынок труда в украинской сфере HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) находится в глубоком кризисе, который продолжает усиливаться из-за дефицита кадров, роста расходов бизнеса и изменения ожиданий работников. Несмотря на рост зарплат, работодатели не успевают за требованиями рынка, а отток молодежи и конкуренция с другими отраслями только обостряют ситуацию.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!