К тысячам украинцев придут домой и спросят о доходах: что надо знать

С 2026 года в Украине впервые ввели исследования доходов и условий жизни населения по европейской методологии EU-SILC. Поэтому специалисты Государственной службы статистики могут посетить домой к отобранным участникам для опроса.

Об этом сообщили в Госстате. Это должно стать важным обновлением данных о жилищных условиях, материальном положении, неравенстве доходов, качестве жизни, уровне бедности различных социально-демографических групп населения, а также способствовать интеграции Украины в европейское пространство.

Об обследовании EU-SILC

Продолжительность: с 16 марта по июнь 2026 года.

Количество участников : 18 тыс. домохозяйств (заменять участников нельзя).

Территория интервьюирования : 22 региона страны, включая Киев (кроме временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).

Участие домохозяйств – добровольное.

Темы опроса

Обследование проводится для анализа уровня жизни и бедности. Анкеты охватывают следующие блоки вопросов:

социально-демографические данные: пол, возраст, семейное положение, гражданство и др;

личные характеристики (для лиц старше 16 лет): образование, здоровье, занятость и опыт работы;

экономическое положение: доходы, материальное положение, сельскохозяйственная деятельность;

бытовые условия: качество жилья и общее качество жизни.

Как принять участие?

Поскольку обследование является выборочным (адреса выбираются случайным образом), присоединиться по собственному желанию невозможно. Если ваш адрес попал в выборку, вы сможете выбрать удобный формат ответа:

самостоятельно: онлайн через портал официальной статистики (компьютер, планшет или смартфон);

по телефону: предоставить свой номер специалисту во время его первого визита;

личное интервью: пообщаться со специалистом Госстата непосредственно дома.

Конфиденциальность и безопасность

Ваши ответы надежно защищены законами Украины "Об официальной статистике" и "О защите персональных данных". В частности соблюдаются следующие принципы:

обезличивание: данные используются только в сводном (статистическом) виде;

запрет передачи: конфиденциальная информация о конкретном лице не может быть передана полиции, налоговой или другим органам власти;

ответственность: работники Госстата несут персональную ответственность за сохранение тайны опроса.

