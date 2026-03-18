К тысячам украинцев придут домой и спросят о доходах: что надо знать
С 2026 года в Украине впервые ввели исследования доходов и условий жизни населения по европейской методологии EU-SILC. Поэтому специалисты Государственной службы статистики могут посетить домой к отобранным участникам для опроса.
Об этом сообщили в Госстате. Это должно стать важным обновлением данных о жилищных условиях, материальном положении, неравенстве доходов, качестве жизни, уровне бедности различных социально-демографических групп населения, а также способствовать интеграции Украины в европейское пространство.
Об обследовании EU-SILC
- Продолжительность: с 16 марта по июнь 2026 года.
- Количество участников: 18 тыс. домохозяйств (заменять участников нельзя).
- Территория интервьюирования: 22 региона страны, включая Киев (кроме временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).
- Участие домохозяйств – добровольное.
Темы опроса
Обследование проводится для анализа уровня жизни и бедности. Анкеты охватывают следующие блоки вопросов:
- социально-демографические данные: пол, возраст, семейное положение, гражданство и др;
- личные характеристики (для лиц старше 16 лет): образование, здоровье, занятость и опыт работы;
- экономическое положение: доходы, материальное положение, сельскохозяйственная деятельность;
- бытовые условия: качество жилья и общее качество жизни.
Как принять участие?
Поскольку обследование является выборочным (адреса выбираются случайным образом), присоединиться по собственному желанию невозможно. Если ваш адрес попал в выборку, вы сможете выбрать удобный формат ответа:
- самостоятельно: онлайн через портал официальной статистики (компьютер, планшет или смартфон);
- по телефону: предоставить свой номер специалисту во время его первого визита;
- личное интервью: пообщаться со специалистом Госстата непосредственно дома.
Конфиденциальность и безопасность
Ваши ответы надежно защищены законами Украины "Об официальной статистике" и "О защите персональных данных". В частности соблюдаются следующие принципы:
- обезличивание: данные используются только в сводном (статистическом) виде;
- запрет передачи: конфиденциальная информация о конкретном лице не может быть передана полиции, налоговой или другим органам власти;
- ответственность: работники Госстата несут персональную ответственность за сохранение тайны опроса.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в марте средняя зарплата в Украине может вырастет по сравнению с февралем на 0,5-1,5%, или примерно на 150-450 грн, из-за дефицита кадров и сезонного оживления экономики. При этом разрыв между отраслями сохранится, сейчас больше всего зарабатывают IT-специалисты, а бюджетная и культурная сферы остаются с самыми низкими доходами.
