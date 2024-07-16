Истек последний срок. Украинцев строго оштрафуют за необновление данных в ТЦК: что нужно знать

В Украине сегодня, 16 июля, истек срок, в который военнообязанные должны были обновить свои данные. Таким гражданам грозят строгие штрафы – от 17 000 до 25 500 грн (вместо 510-850 грн, как это было раньше). При этом украинцы могут самостоятельно проверить о такие штрафы через специальную систему Минюста.

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Ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета предусмотрена статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). А повышение штрафов было предусмотрено законопроектом № 10379, который уже стал законом и вступил в силу 19 мая 2024 года.

Эти штрафы, как подтвердили в Минобороны, начинают выписывать именно с 16 июля. С 19 мая до этой даты действовал срок для обновления гражданами своих военно-учетных данных. Украинцы должны были обновить три основных категории данных:

место жительства;

номер телефона;

электронный адрес (при наличии).

Штрафы за не обновление данных и неявку в ТЦК: какие суммы

Новым законом предусматривается, что размеры штрафов во время военного положения выше, чем в мирное время. Так, штраф за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП) установлен в таком размере:

в мирное время – от 3400 до 5100 грн;

в особый период (в том числе во время военного положения) – от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП) разный для физлиц и юрлиц. Для обычных граждан:

в мирное время – от 5100 до 8500 грн;

в особый период (включая военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн.

Для юридических лиц и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций штрафы выше:

в мирное время – от 17 000 до 34 000 грн;

в особый период (в частности, во время военного положения) – от 34 000 до 59 500 грн.

Кроме того, следует учитывать, что ТЦК теперь могут выписывать штрафы по ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП без составления протокола – выносить постановление об этом. Обжаловать штраф можно только в судебном порядке.

Проверка штрафов от ТЦК: как узнать, есть штраф или нет

Чтобы проверить, были ли наложены штрафы от ТЦК, не нужно посещать органы государственной исполнительной службы. Как пояснили в Минюсте, для этого нужно ввести личные данные в АСВП (Автоматизированную систему исполнительного производства) – эта информация предоставляется бесплатно.

Для поиска в системе нужно обязательно ввести имя, фамилию и дату рождения. В случае, если уже существует исполнительное производство, и суд решил взыскивать задолженность принудительно, можно ввести номер такого производства и дату его регистрации.

Такое производство открывается в случае неуплаты штрафа, когда его передают в исполнительную службу для принудительного исполнения. В результате на средства и имущество человека может быть наложен арест. Тем, кто обнаружил в реестре ошибочные данные по своему штрафу, советуют обратиться к государственному исполнителю, сопровождающему дело.

Как сообщал OBOZ.UA, водителей в Украине будут штрафовать на 17 000 грн за невыполнение законных требований сотрудников Военной полиции, которая будет создана для обеспечения правопорядка и дисциплины в ВСУ и других военных формированиях. Законопроект также предусматривает новые санкции за непредоставление информации или невыполнение требований и арест сроком до 10 суток.

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