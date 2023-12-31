Где в Украине выплачивают самые большие пенсии: озвучены суммы по областям

В Украине среди областей наибольшая пенсия выплачивается на Ровенщине – 6673,98 грн. На второй позиции идет Донецкая область – 6612,00 грн.

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Наибольший размер пенсии среди городов в Киеве – 7 219,64 грн. Об этом сообщает "Опендатабот".

Самые маленькие пенсии в среднем в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях – до 4,2 тыс. грн. Размер средних пенсий в регионах составляет:

г. Киев – 7 219,64 грн;

Донецкая область – 6 612,00 грн;

Луганская область – 6323,01 грн;

Ровенская область – 6673,98 грн;

Днепропетровская область – 5 865,51 грн;

Житомирская область – 5850,46 грн;

Запорожская область – 5561,84 грн;

Киевская область – 5489,31 грн;

Харьковская область – 5307,03 грн;

Полтавская область – 5162,11 грн;

Одесская область – 5072,48 грн;

Николаевская область – 4983,55 грн;

Черниговская область – 4834,83 грн;

Сумская область – 4786,02 грн;

Львовская область – 4772,18 грн;

Волынская область – 4 716,67 грн;

Кировоградская область – 4 715,81 грн;

Черкасская область – 4626,79 грн;

Херсонская область – 4537,12 грн;

Винницкая область – 4497,80 грн;

Ивано-Франковская область – 4 478,72 грн;

Хмельницкая область – 4463,43 грн;

Черновицкая область – 4 235,64 грн;

Закарпатская область – 4230,56 грн;

Тернопольская область – 4041,04 грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине часть пенсионеров имеет право на доплаты к выплатам. Речь идет о возрастных доплатах. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн.

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