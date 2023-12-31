newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Где в Украине выплачивают самые большие пенсии: озвучены суммы по областям

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
13,3 т.
В каких областях наибольшие и наименьшие пенсии

В Украине среди областей наибольшая пенсия выплачивается на Ровенщине – 6673,98 грн. На второй позиции идет Донецкая область – 6612,00 грн.

Видео дня

Наибольший размер пенсии среди городов в Киеве – 7 219,64 грн. Об этом сообщает "Опендатабот".

Самые маленькие пенсии в среднем в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях – до 4,2 тыс. грн. Размер средних пенсий в регионах составляет:

  • г. Киев – 7 219,64 грн;
  • Донецкая область – 6 612,00 грн;
  • Луганская область – 6323,01 грн;
  • Ровенская область – 6673,98 грн;
  • Днепропетровская область – 5 865,51 грн;
  • Житомирская область – 5850,46 грн;
  • Запорожская область – 5561,84 грн;
  • Киевская область – 5489,31 грн;
  • Харьковская область – 5307,03 грн;
  • Полтавская область – 5162,11 грн;
  • Одесская область – 5072,48 грн;
  • Николаевская область – 4983,55 грн;
  • Черниговская область – 4834,83 грн;
  • Сумская область – 4786,02 грн;
  • Львовская область – 4772,18 грн;
  • Волынская область – 4 716,67 грн;
  • Кировоградская область – 4 715,81 грн;
  • Черкасская область – 4626,79 грн;
  • Херсонская область – 4537,12 грн;
  • Винницкая область – 4497,80 грн;
  • Ивано-Франковская область – 4 478,72 грн;
  • Хмельницкая область – 4463,43 грн;
  • Черновицкая область – 4 235,64 грн;
  • Закарпатская область – 4230,56 грн;
  • Тернопольская область – 4041,04 грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине часть пенсионеров имеет право на доплаты к выплатам. Речь идет о возрастных доплатах. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!