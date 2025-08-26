'Собственное дело': Свириденко рассказала, кто из предпринимателей получит гранты от государства

Во вторник, 26 августа, Кабинет министров Украины решил запустить специальные условия по программе "Собственное дело" для креативных предпринимателей. Отныне они смогут получить гранты от государства в размере от 100 тысяч до 1 миллиона гривен.

Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она рассказала, что программа охватывает целый ряд творческих сфер.

Что известно

По словам Свириденко, программа грантов для креативных предпринимателей охватывает кино и видеоиндустрию, библиотеки, музеи, театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и ПО, PR и рекламу.

Также в перечень включена индивидуальная художественная деятельность, например, изготовление уникальных изделий народного художественного промысла и другие.

Кто и какие гранты может получить

– 100 тыс. грн – для фрилансеров-ФЛП;

– 200 тыс. грн – для бизнеса, который создает одно рабочее место;

– 500 тыс. грн – при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования 70/30;

– 1 млн грн – при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30.

"Собственное дело" – это одна из самых действенных правительственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, отметила Свириденко. За три года ее работы 28 тысяч украинцев получили гранты на открытие или развитие собственного дела. Программа также активно поддерживает ветеранов – участники боевых действий получили более двух тысяч грантов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине разрешили получать до 1 млн грн гранта на открытие частного детского сада, яслей или центра развития ребенка. Для этого нужно создать не менее 4 рабочих мест и обеспечить 30% софинансирования, остальные 70% предоставляет государство.

