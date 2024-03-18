Для украинских водителей готовят новые штрафы: озвучены суммы

Украинцев хотят штрафовать за фальсификацию пробега подержанного авто. Соответствующий законопроект №10216 зарегистрирован в Верховной Раде.

Если документ будет принят, то тех, кто с целью продажи будет фальсифицировать пробег подержанного транспортного средства, будут штрафовать на 500-1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В 2024 году это составляет 8500-17000 грн.

"Законопроект будет способствовать предотвращению возможных фальсификаций по пробегу подержанного транспортного средства. И поможет обезопасить покупателей от покупки транспортного средства с пробегом, не соответствующим действительности", – говорится в пояснительной записке к документу.

Зачем вводить новые штрафы

Необходимость же введения нового штрафа, уверяется, продиктована размахом фальсификации пробега подержанного транспорта при продаже. Как утверждается в пояснительной записке, такая практика "достаточно распространена".

Штрафы же за это, отмечается, помогут не допустить введение в заблуждение покупателей. "Практика фальсификации пробега подержанного транспортного средства при продажи достаточно распространена. ... С целью недопущения введения в заблуждение покупателей, предлагается установить административную ответственность за фальсификацию пробега", – подчеркивается в документе.

За "лишний" шум также будут штрафовать

Впрочем, это не единственный законопроект, предполагающий введение новых штрафов для водителей. Так, документом №9564 предлагается наказывать за превышение транспортом допустимого уровня шума – чем особенно "грешат" мотоциклисты.

Размер штрафа предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное же нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Как говорится в объяснительной записке к документу, необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Усугубляет же ситуацию, подчеркивается, то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки враждебных беспилотных летальных аппаратов". Чем создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные Силы и правоохранителей".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Германии с 1 апреля начнут штрафовать владельцев автомобилей с украинскими номерами. Однако лишь тех, кто после года пребывания в стране не получил немецкую регистрацию для своих авто.

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