Украинских водителей будут штрафовать за "неправильные" номера: кому грозит

В Германии с 1 апреля начнут штрафовать владельцев автомобилей на украинских номерах. Однако лишь тех, кто после года пребывания в стране не получил немецкую регистрацию для своих авто.

Об этом сообщает DW. Отмечается: 31 марта 2024 года истекает срок переходных положений, которые позволяли украинским беженцам в Германии больше года ездить на украинских номерах.

"Украинцы, которые находятся в Германии более года, имеют здесь статус временной защиты и передвигаются по дорогам Германии на автомобилях с украинскими номерами, должны до конца марта поставить свои машины на учет и получить немецкие автомобильные номера. Управление автомобилем, не имеющим немецкой регистрации, более года является административным правонарушением, напоминают в федеральном министерстве транспорта. За это вы получите штраф", – говорится в сообщении.

Каким будет штраф

При этом подчеркивается: согласно каталогу штрафов, передвижение на автомобиле без надлежащей регистрации влечет за собой денежный штраф в размере 70 евро (около 3 000 грн по актуальному курсу НБУ). Кроме того, за такое нарушение водитель получит 1 штрафной балл.

"При наличии 8 штрафных баллов водителя в Германии лишают водительского удостоверения", – объяснили аналитики.

Условия для регистрации

Условием для регистрациии автомобиля является прохождение техосмотра. Кроме того, нужно:

заключить обязательную немецкую страховку на автомобиль – "автогражданку";

предоставить в подтверждение этого специальный код (EVB-Nummer – семизначную комбинацию из цифр и букв).

"Стоимость этой страховки сильно колеблется - в зависимости от марки и возраста автомобиля, а также от водительского стажа без аварий. Учитывать ли водительский стаж из Украины, решает каждая страховая компания отдельно. В среднем "автогражданка" в Германии, по данным портала Check24, стоит 400 евро в год (более 16,5 тыс. грн)", – рассказали авторы материала.

Что делать, если техосмотр провален

Впрочем, с техосмотром связана проблема, решения которой немецкие власти пока не предоставили. Как объяснили аналитики, многие автомобили украинцев смогут пройти эту процедуру – поскольку их авто не соответствуют европейским техническим предписаниям. Например, по предельному уровню выбросов выхлопных газов.

"Такие автомобили после завершения переходного периода смогут участвовать в дорожном движении в Германии только при наличии специального разрешения. Кто и при каких условиях после 31 марта сможет получить такое спецразрешение, должно разъяснить федеральное правительство", – резюмировали аналитики.

В то же время, в самой Украине могут ввести новый штраф за нарушение правил дорожного движения – соответствующий законопроект подан в Верховную Раду. Наказывать собираются за превышение транспортом допустимого уровня шума – чем особенно "грешат" мотоциклисты. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное же нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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