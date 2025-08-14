Деньги на подготовку к 1 сентября: когда в Украине запустят 'Пакет школьника'

В августе в Украине заработает программа "Пакет школьника" – выделение 5 тысяч гривен родителям первоклассников на подготовку ребенка к обучению. Старт ожидается уже в ближайшие дни.

"Буквально на днях, максимум неделю, мы запустим "Пакет школьника", – сообщил первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 14 августа во время эфира в TikTok.

Он уточнил, что родители смогут оформить выплату на "Дія.Карту". Деньги можно будет потратить в отдельных магазинах.

Как будет работать "Пакет школьника"

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что подать заявку на получение этой помощи можно будет до 15 ноября.

Подать документы можно как онлайн – через "Дію", так и офлайн – в любом сервисном центре ПФУ.

Для подачи заявления родителям необходимо будет указать ФИО получателя и ребенка, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, дату рождения ребенка, серию и номер свидетельства о рождении, номер специального банковского счета.

Срок использования 5 тысяч гривен – 180 календарных дней с даты зачисления средств.

Как писал OBOZ.UA, с 1 сентября будет увеличен размер президентских стипендий для студентов. Кроме того, выпускники школ, которые сдадут национальный мультипредметный тест на 185 и выше баллов, получат стипендию президента. Размер составит 10 000 гривен, а количество стипендий будет увеличено до 400.

