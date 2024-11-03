Декретный отпуск в 2024 году: сколько платят за рождение ребенка и как распределяется помощь

Украинские семьи получают пособие при рождении ребенка в размере 41 280 грн: сначала 10 320 грн одноразово, а дальше 860 грн ежемесячно в течение трех лет. При задержке выплат следует обращаться в отдел соцзащиты или на правительственную горячую линию.

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OBOZ.UA выяснил, сколько украинцы могут получить средств за рождение ребенка. Рождение ребенка в Украине сопровождается предоставлением материальной помощи родителям независимо от их доходов или социального статуса.

Согласно действующему законодательству, пособие при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Эта сумма выплачивается по частям:

единовременная выплата – родители получают 10 320 грн сразу после оформления помощи;

– родители получают сразу после оформления помощи; ежемесячные выплаты – остаток суммы распределяется на 36 равных частей (860 грн. в месяц) и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Кроме этого, родители могут получить "Упаковку малыша" – специальный набор необходимых для новорожденного вещей или его денежный эквивалент. В 2024 году денежная компенсация за сверток составляет 7 689 грн.

Ежемесячные выплаты на ребенка не имеют точной даты, ведь их поступление зависит от ритма работы Государственной казначейской службы Украины. Как правило, деньги перечисляются на счета получателей с 4 до 10 числа каждого месяца, а на карты получателей выплаты засчитываются в период с 5 до 15 числа месяца. Этот период может варьироваться, но продолжительность процесса не превышает трех дней.

Если выплаты не поступили в ожидаемые сроки, это может быть связано с бюджетными задержками, особенно ввиду того, что в условиях войны ресурсы Государственной казначейской службы направляются прежде всего на нужды национальной безопасности. В таких случаях рекомендуется обратиться в местный отдел социальной защиты населения, отвечающий за перечисление выплат, или воспользоваться правительственной горячей линией по номеру 15-45, чтобы уточнить детали.

В 2024 году в Украине повысили прожиточный минимум, что повлияло на выплаты для отдельных категорий. Так, в частности, минимальный прожиточный минимум для детей до 6 лет теперь составляет 2 563 грн, а для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн. Несмотря на это, сумма пособия при рождении ребенка остается постоянной (41 280 грн), ведь не зависит от прожиточного минимума. Кроме основной помощи при рождении ребенка, родители в Украине имеют право на другие виды социальной поддержки, среди которых:

помощь на ребенка для матерей-одиночек – сумма зависит от возраста ребенка и семейного дохода, и может составлять до 2563 грн для детей до 6 лет и до 3196 грн для детей 6–18 лет;

– сумма зависит от возраста ребенка и семейного дохода, и может составлять до 2563 грн для детей до 6 лет и до 3196 грн для детей 6–18 лет; помощь на ребенка, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов – максимальная сумма выплаты аналогична помощи матерям-одиночкам;

помощь детям ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) – составляет 3 000 грн на ребенка;

– составляет 3 000 грн на ребенка; декретная помощь – рассчитывается для работающих женщин в размере 100% среднемесячного заработка. Неработающие женщины получают 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (730 грн), установленного с 1 января 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, каждый украинец получит по 1000 гривен на виртуальную карту "Национального кэшбека" для расходов на основные нужды, но средства нельзя использовать на военные расходы, поскольку они предоставлены международными донорами. Эту помощь можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, транспорт и поддержку ВСУ посредством добровольных пожертвований.

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