Часть украинцев может платить за коммуналку на 50% меньше: кого касается

В Украине участники войны имеют право на льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50%. Если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это – 4 240 грн).

Об этом сообщает издание Оblikbudget. К членам семьи льготника, которым предоставляется льгота, относятся:

жена (супруг);

их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке; нетрудоспособные родители;

лицо, находящееся на попечении или попечительстве гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

В то же время, льготу на коммунальные услуги в размере 75% могут получить участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и еще некоторые другие категории. При этом льгота предоставляется вне зависимости от размера дохода. Такую пилгу получат:

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

реабилитированным лицам из тех, кто был подвергнут репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения), либо ограничению свободы, либо принудительному безосновательному помещению здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа;

бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится тем, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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