Британцы бьют тревогу из-за ужасной поддержки украинцев: что происходит

Иностранцы, приютившие украинских беженцев , раскритиковали "ужасную" поддержку со стороны британского МВД (Министерство внутренних дел). Они сталкиваются с бесконечной бюрократией, а тысячи украинцев до сих пор живут в неопределенности более трех лет после начала войны.

Об этом пишет Yahoo. По словам издания, которое пообщалось с британцами, тысячи украинских семей до сих пор остаются в "подвешенном состоянии" – без уверенности в будущем, со сложностями в возобновлении виз и в поиске стабильного жилья.

Для Джульет Гровер, дочери еврейского беженца, бежавшего от нацистов, помощь украинцам стала делом чести. Она присоединилась к правительственной программе "Homes for Ukraine" сразу после ее запуска в феврале 2022 года, искренне веря, что Великобритания станет безопасным убежищем для тех, кто спасается от войны.

Но уже через несколько недель Джульетт столкнулась с бюрократическим кошмаром. "Первыми приехали женщина с двумя маленькими детьми. Их визы обрабатывали четыре месяца, а виза сына вообще исчезла без следа", – рассказала она изданию The Independent. Женщине пришлось лично ездить в Шеффилд из Уэльса, чтобы найти кого-то в Министерстве внутренних дел, но даже тогда ей отказали во въезде в здание.

Ее подопечная, Лена из Днепра, сбежала из Украины сразу после вторжения, прихватив только рюкзак и двоих детей. В прошлом она работала в банке, но в Британии вынуждена работать уборщицей. Ее муж, инженер по специальности, теперь трудится в супермаркете Lidl.

"Они сильные люди, но система не дает им шансов. Они хотят работать, интегрироваться, но сталкиваются со стеной бюрократии", – говорит Джульет Гровер. Британка признается, что только благодаря собственному свободному времени смогла помочь семье зарегистрироваться в школах, больницах, органах местной власти и получить страховой номер. Но не каждый хост имеет такие возможности – для многих это становится непосильной задачей.

Одной из главных проблем беженцев является отсутствие переведенных материалов и языковой поддержки. Большинство официальных документов, инструкций и справочников предоставляются только на английском языке. Отмечается, что это создает огромные трудности для пожилых людей и тех, кто не владеет английским.

"Мои подопечные не могут даже объяснить свои потребности в государственных службах. Они приходят в центры занятости, не понимая, что происходит", – делится госпожа Гровер. Ее подопечные – пенсионеры, бывшие врач и учительница не имеют права на британскую пенсию, поэтому ищут любую работу, часто неофициальную.

Сегодня в Британии проживает около 300 000 украинцев, большинство из которых имеют временные визы, требующие продления. Правительство разрешило продлить разрешение на пребывание еще на 24 месяца, но сам процесс стал новым вызовом. Подать заявку нужно в течение 28 дней, тогда как рассмотрение занимает до восьми недель, из-за чего люди рискуют потерять работу, арендованное жилье и даже банковские счета.

"Мы имеем сотни обращений от украинцев, которые не знают, имеют ли они право оставаться. Это порождает панику и неопределенность", – объясняет Люк Пайпер, руководитель иммиграционного отдела Центра прав работников. Еще одной болезненной темой является жилье. Украинцам сложно найти аренду без депозита или британского гаранта, а владельцы жилья часто не хотят иметь дело с арендаторами, которые не знают языка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на конец лета 2025 года более 4,37 млн украинцев получили временную защиту в ЕС (Европейский Союз), больше всего – в Германии, Польше и Чехии. Большинство беженцев – женщины и дети, а нагрузка на население самые высокие в Чехии, Польше и Эстонии.

