Мобилизация в Украине: уклонистам будут блокировать счета в банках, но не всем и не сразу

Обновленный законопроект о мобилизации, который Кабинет министров утвердил и внес в Верховную Раду 30 января, предусматривает, среди прочего, арест банковских счетов украинцев, которые не явятся в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в четко определенное время. Впрочем, решение о блокировании будет приниматься в судебном порядке.

Видео дня

OBOZ.UA разбирался, какую процедуру блокирования счетов уклонистов хотят внедрить новым законопроектом. А также, можно ли будет после этого получить доступ к своим деньгам в будущем.

Согласно документу, сперва мужчина должен будет надлежащим образом получить оповещение с требованием явится в ТЦК и СП (или, если он находится за границей, в диппредставительство Украины). Если же в течение 10 дней после этого он туда не придет, его банковский счет могут заблокировать.

Кроме того, отмечают аналитики, заблокировать могут и счета в небанковских учреждениях. А также:

в небанковских предоставлятелях платежных услуг;

электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег;

счета в ценных бумагах в депозитарных учреждениях – при чем, подчеркивается, даже военные ОВГЗ.

Суд же будет обязан принять решение по существу заявленных требований не позднее 15 дней со дня открытия производства по делу.

Какие сроки ареста счетов во время мобилизации

В то же время, предусматривается, что блокировать счета будут не навсегда. Предполагается, что после выполнения мужчиной требования ТЦК и СП арест с них будут снимать.

Однако не автоматически. Сначала ТЦК и СП должны будут отозвать свое требование. "Только после того, как ТЦК и СП отзовут свое требование (механизм и сроки отзыва не прописаны), исполнительное производство по аресту счетов подлежит завершению", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии, законопроект могут проголосовать в первом чтении уже 6 февраля. До конца месяца, надеется нардеп, закон будет проголосован в целом.