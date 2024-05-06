Бивни слона и вид на "Родину-Мать": как выглядит киевская квартира за 590 тыс. грн в месяц

В Киеве можно арендовать квартиру с произведениями искусства, достойными быть музейными экспонатами, и видом на монумент "Родина-мать". Позволить себе такую роскошь можно "всего" за почти за 600 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в объявлении, которое можно найти на сайте одного из крупных агентств недвижимости. Квартира расположена в одном из жилых комплексов на столичном Печерске, по улице Мичурина.

Это 5-комнатные апартаменты совокупной площадью 350 квадратных метров. "С первого взгляда можно влюбиться в авторский дизайн квартиры, выполненный в стиле ренессанса. В отделке использованы самые дорогие материалы — мрамор, золото, дуб", – утоняется в объявлении.

В гостиной хозяева установили инсталляцию с резьбленным бивнем слона, а также украсили персидскими коврами и антиквариатом XVII-XIX веков, включая, статуи и картины. Из мебели – кожаные диваны.

Кухня в такой квартире оборудована профессиональной итальянской техникой. Также здесь имеются две мастер-спальни с гардеробными и санузлами, просторный коридор, кухня-столовая и гостиная.

"Из окон и балконов открывается панорама на Днепр и монумент "Родина-Мать"", – говорится в объявлении.

Помимо того, на территории клубного дома, где находится квартира, также сауна, холодная купель, бассейн и стол для мероприятий. Ежемесячная стоимость аренды 5-комнатных апартаментов составляет $15 тыс., или 590 тыс. грн по курсу на 6 мая. Эта стоимость включает также паркинг. И паркинг, и весь дом круглосуточно охраняются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что даже такое роскошное жилье не сравнится с самой дорогой квартирой Киева, которая сдается в аренду. Она также расположена в центре столицы, но значительно больше этой по площади и имеет три этажа. Чтобы пожить месяц в такой квартире, придется заплатить 762 тыс. грн.

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